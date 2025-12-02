  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۰

اقتصاد آلمان؛ بزرگترین قربانی تحریم اتحادیه اروپا علیه روسیه

اقتصاد آلمان؛ بزرگترین قربانی تحریم اتحادیه اروپا علیه روسیه

یک رسانه آمریکایی، اقتصاد آلمان را به خاطر وابستگی به انرژی روسیه، بزرگترین قربانی تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مسکو ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براندون ویچرت سردبیر ارشد نشریه آمریکایی «نشنال اینترست» در گزارشی نوشت: اقتصاد آلمان به‌دنبال تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه و پیامدهای جنگ اوکراین، به‌شدت ضعیف شده است.

ویچرت، اثر بازگشتی تحریم‌ها و توقف پروژه خط لوله نورد استریم ۲ را از عوامل کاهش چشمگیر قدرت صنعتی آلمان، پس از جنگ اوکراین ارزیابی کرد.

سردبیر نشنال اینترست نوشت: جنگ اوکراین، علاوه بر افزایش قیمت انرژی، باعث ایجاد تنش‌های اقتصادی و سیاسی در داخل اتحادیه اروپا شده است. این تحولات، نگرانی‌ها درباره ثبات اقتصادی منطقه و توان رقابتی صنعتی آلمان را افزایش داده است.

ویچرت افزود: ادامه محدودیت‌ها و وابستگی به واردات انرژی از خارج، می‌تواند اقتصاد آلمان را در سال‌های آتی با مشکلات جدی مواجه کند و اتحادیه اروپا را در اتخاذ سیاست‌های مشترک اقتصادی و امنیتی دچار چالش کند.

نویسنده این یادداشت تاکید کرد که پیامدهای جنگ اوکراین و تحریم‌ها، فراتر از اقتصاد، به مناقشات سیاسی درون اتحادیه اروپا نیز دامن زده است.

نورد استریم ۲ که پیشتر، بخش عمده‌ای از نیازهای انرژی صنعتی برلین را تأمین می‌کرد، اکنون متوقف شده و جایگزینی آن با منابع دیگر، فشار اقتصادی قابل توجهی به اقتصاد آلمان وارد می‌کند.

کد خبر 6675425

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محسن IR ۲۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      2 0
      پاسخ
      نقشه آمریکا بوده تضعیف آلمان و انتقال سرمایه های آن کشور به آمریکا چهار ماه قبل از جنگ اوکراین در مقاله موسسه رند وابسته به پنتاگون طراحی شده بود رهبران احمق این گونه کشورها رو به نابودی میکشونن
      • محمد جواد IR ۰۸:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
        0 0
        بله درسته کاملا

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها