اقتصاد آلمان؛ بزرگترین قربانی تحریم اتحادیه اروپا علیه روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، براندون ویچرت سردبیر ارشد نشریه آمریکایی «نشنال اینترست» در گزارشی نوشت: اقتصاد آلمان بهدنبال تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روسیه و پیامدهای جنگ اوکراین، بهشدت ضعیف شده است.
ویچرت، اثر بازگشتی تحریمها و توقف پروژه خط لوله نورد استریم ۲ را از عوامل کاهش چشمگیر قدرت صنعتی آلمان، پس از جنگ اوکراین ارزیابی کرد.
سردبیر نشنال اینترست نوشت: جنگ اوکراین، علاوه بر افزایش قیمت انرژی، باعث ایجاد تنشهای اقتصادی و سیاسی در داخل اتحادیه اروپا شده است. این تحولات، نگرانیها درباره ثبات اقتصادی منطقه و توان رقابتی صنعتی آلمان را افزایش داده است.
ویچرت افزود: ادامه محدودیتها و وابستگی به واردات انرژی از خارج، میتواند اقتصاد آلمان را در سالهای آتی با مشکلات جدی مواجه کند و اتحادیه اروپا را در اتخاذ سیاستهای مشترک اقتصادی و امنیتی دچار چالش کند.
نویسنده این یادداشت تاکید کرد که پیامدهای جنگ اوکراین و تحریمها، فراتر از اقتصاد، به مناقشات سیاسی درون اتحادیه اروپا نیز دامن زده است.
نورد استریم ۲ که پیشتر، بخش عمدهای از نیازهای انرژی صنعتی برلین را تأمین میکرد، اکنون متوقف شده و جایگزینی آن با منابع دیگر، فشار اقتصادی قابل توجهی به اقتصاد آلمان وارد میکند.
