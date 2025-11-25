به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در سیصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به اظهارات یکی از اعضا مبنی بر تولید موتورسیکلت برقی و فعالیت آنها در سطح شهر، تأکید کرد: شهرداری به وظایف خود عمل کرده است؛ شهرداری موتورسیکلت تولید نمی‌کند. ما با سازندگان صحبت کردیم و گفتند چون قیمت آن گران‌تر است به آنها یارانه بدهیم تا موتورسیکلت تولید کنند. ما می‌توانیم بخشی از این کمک را بپذیریم که به جای ساخت موتورسیکلت‌های بنزینی موتورسیکلت‌های برقی تولید کنند.

وی افزود: بین ۲۰ تا ۲۲ درصد آلودگی هوا در تهران مربوط به موتورسیکلت‌ها است که اگر برقی شوند، می‌توان این آلودگی را کاهش داد. البته ایمنی موتورسیکلت‌ها نیز باید دنبال شود. در بخش مترو امیدواریم یک رام قطار تا پایان سال وارد تهران شود اما در بخش اتوبوس، امروز ظرفیت خالی تولید در بخش داخلی را داریم.

چمران گفت: پیش از این حق داشتیم که اتوبوس خارجی بخریم اما امروز ظرفیت تولید داخلی وجود دارد و در بازدیدی که از دو شرکت اتوبوس سازی داشتیم، اعلام کردند که سالانه می‌توانند سه هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس به ما تحویل دهند و بارها تأکید داشتند که تا پایان امسال هم ۸۰۰ دستگاه اتوبوس به ما می‌دهند که به شهردار و معاون حمل و نقل و ترافیک اعلام کردیم که در این زمینه فعال شوند و اتوبوس داخلی با استانداردهای خوب بین المللی استفاده کنند و درگیر گرفتاری‌های ورود و خروج و گمرک نشوند.

وی با بیان اینکه هرچند باید ۶ ماه پیش جلسه وزارت کشور با دستگاه‌های مسئول درباره آلودگی هوا برگزار می‌شد، اظهار کرد: امروز هم دیر نیست و باید این جلسه برگزار شود. اگر این اقدام انجام نشد، شورا این جلسه را برگزار و اعلام خواهد کرد که کدام دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کرده‌اند و کدامیک این اقدام را انجام نداده‌اند تا مورد بازخواست عمومی قرار بگیرند.