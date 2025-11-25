  1. جامعه
چمران: مقصران آلودگی هوا معرفی می‌شوند

رئیس شورای شهر تهران گفت: جلسه وزارت کشور درباره آلودگی هوا باید شش ماه پیش برگزار می‌شد، اما هنوز هم دیر نیست. اگر این جلسه تشکیل نشود، شورا خود آن را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در سیصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به اظهارات یکی از اعضا مبنی بر تولید موتورسیکلت برقی و فعالیت آنها در سطح شهر، تأکید کرد: شهرداری به وظایف خود عمل کرده است؛ شهرداری موتورسیکلت تولید نمی‌کند. ما با سازندگان صحبت کردیم و گفتند چون قیمت آن گران‌تر است به آنها یارانه بدهیم تا موتورسیکلت تولید کنند. ما می‌توانیم بخشی از این کمک را بپذیریم که به جای ساخت موتورسیکلت‌های بنزینی موتورسیکلت‌های برقی تولید کنند.

وی افزود: بین ۲۰ تا ۲۲ درصد آلودگی هوا در تهران مربوط به موتورسیکلت‌ها است که اگر برقی شوند، می‌توان این آلودگی را کاهش داد. البته ایمنی موتورسیکلت‌ها نیز باید دنبال شود. در بخش مترو امیدواریم یک رام قطار تا پایان سال وارد تهران شود اما در بخش اتوبوس، امروز ظرفیت خالی تولید در بخش داخلی را داریم.

چمران گفت: پیش از این حق داشتیم که اتوبوس خارجی بخریم اما امروز ظرفیت تولید داخلی وجود دارد و در بازدیدی که از دو شرکت اتوبوس سازی داشتیم، اعلام کردند که سالانه می‌توانند سه هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس به ما تحویل دهند و بارها تأکید داشتند که تا پایان امسال هم ۸۰۰ دستگاه اتوبوس به ما می‌دهند که به شهردار و معاون حمل و نقل و ترافیک اعلام کردیم که در این زمینه فعال شوند و اتوبوس داخلی با استانداردهای خوب بین المللی استفاده کنند و درگیر گرفتاری‌های ورود و خروج و گمرک نشوند.

وی با بیان اینکه هرچند باید ۶ ماه پیش جلسه وزارت کشور با دستگاه‌های مسئول درباره آلودگی هوا برگزار می‌شد، اظهار کرد: امروز هم دیر نیست و باید این جلسه برگزار شود. اگر این اقدام انجام نشد، شورا این جلسه را برگزار و اعلام خواهد کرد که کدام دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کرده‌اند و کدامیک این اقدام را انجام نداده‌اند تا مورد بازخواست عمومی قرار بگیرند.

    • ایرانی IR ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
      خب بعد چی میشه؟ اعدام میشن؟ جریمه میدن؟ زندان میرن؟ کدومش اجرا میشه؟
    • یاسر بن عامر IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
      بیش از سی سال پیش ژاپن تولید هوندا ۱۲۵ را متوقف کرد به دلیل تولید آلودگی صوتی و ... داخل ایران با قدرت تمام همون موتور توسط چند تولید کننده داره عرضه میشه. که هم صدای زیاد و هم آلودگی هوا را به همراه داره. به نظر شما کی مقصره؟
    • IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
      یعنی واقعا نمی‌دانید مقصر آلودگی هوا کیست ؟ فرسودگی ماشین‌ها ، فرسودگی موتورها ، فرسودگی کارخانجات ، فرسودگی نیروگاه‌ها .... وقتی تحریم باشد و کاسبان تحریم هم پول‌ها را ببرند و شرایط اقتصادی مملکت بد باشد ، پس امکانی برای رفع آلودگی‌ها نیست ، نه دولت پول دارد و نه مردم و نه شهرداری ها .دنبال که می‌گردید ؟ دنبال کاسبان تحریم ؟

