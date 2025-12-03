سروری: شورای شهر مجوز واردات موتورسیکلت برقی را به شهرداری نداد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص واردات موتورسیکلت برقی به کشور، اظهار کرد: در سفر اول شهردار تهران به چین، موضوع واردات ۱۵۰ هزار دستگاه موتورسیکلت مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما در شورا این تذکر داده شد که باید مرجع دیگری واردات را بر عهده بگیرد.

وی همچنین تصریح کرد: تفاهم‌نامه‌ها در این زمینه منعقد شده بود اما با توجه به عدم مجوز شورا، واردات موتورسیکلت برقی از تفاهمات شهرداری با چین خارج شد و دستگاه‌هایی که باید اقدام می‌کردند، اعلام کردند که قیمت موتورسیکلت‌ها برقی بالاست و همین در خرید آن مشکل ایجاد می‌کند؛ لذا زیر بار واردات نرفتند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه تا امروز واردات موتورسیکلت برقی روی زمین مانده است، یادآور شد: اگر تسهیلات و زمینه‌ای برای این موضوع فراهم شود و یا شهرداری مجدداً واردات را به طور مستقیم پیگیری کند، مسئله قابل حل است.

وی با تأکید بر اینکه دستگاه‌های مسئول اقدامی برای واردات موتورسیکلت انجام ندادند، گفت: هم دولت و هم بخش خصوصی باید در این زمینه وارد عمل شوند؛ چراکه شورا این اجازه را به شهرداری نداد که مستقیماً وارد عمل شود.