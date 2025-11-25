شهرداری تهران وظایفش را در قانون هوای پاک انجام داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اجرای قانون هوای پاک در کشور، اظهار کرد: مسئولیت پیگیری امور در این بخش برعهده سازمان محیط زیست است و ما بارها این موضوع را به رسانه‌ها اعلام کردیم که پیگیری اجرای قانون هوای پاک باید توسط معاون اول رئیس جمهور صورت بگیرد.

وی ادامه داد: اگر یک نهاد در اجرای قانون هوای پاک باید تجلیل شود، آن نهاد شهرداری است و به تمامی تکالیف خود در این زمینه عمل کرده است.

پیر هادی همچنین تصریح کرد: از بین ۲۳ دستگاه مسئول در اجرای قانون هوای پاک، شهرداری تهران یازدهمین نهاد است اما به وظایف خود در این راستا عمل کرده است.