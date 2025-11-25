  1. جامعه
شهرداری تهران وظایفش را در قانون هوای پاک انجام داده است

رئیس کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران گفت: گرچه شهرداری تهران در جایگاه یازدهم بین دستگاه‌های مسئول در قانون هوای پاک قرار دارد، اما به وظایفش عمل کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اجرای قانون هوای پاک در کشور، اظهار کرد: مسئولیت پیگیری امور در این بخش برعهده سازمان محیط زیست است و ما بارها این موضوع را به رسانه‌ها اعلام کردیم که پیگیری اجرای قانون هوای پاک باید توسط معاون اول رئیس جمهور صورت بگیرد.

وی ادامه داد: اگر یک نهاد در اجرای قانون هوای پاک باید تجلیل شود، آن نهاد شهرداری است و به تمامی تکالیف خود در این زمینه عمل کرده است.

پیر هادی همچنین تصریح کرد: از بین ۲۳ دستگاه مسئول در اجرای قانون هوای پاک، شهرداری تهران یازدهمین نهاد است اما به وظایف خود در این راستا عمل کرده است.

