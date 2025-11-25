کاهش ۱۳ درصدی سرقت در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در سخنانی، اظهار داشت: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظایف ذاتی قوه قضائیه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم است. همچنین مطابق قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب ۱۳۹۴، پیشگیری عبارت است از پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش یا ازمیان‌بردن آن. این تکلیف قانونی در سند تحول قضائی و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۴ نیز موردتأکید قرار گرفته و دادگستری لرستان در همین چارچوب اقدامات متعددی را به انجام داده است.

کاهش ۱۳ درصدی آمار سرقت در لرستان

وی بیان کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان طی سال جاری بیش از ۲۰ برنامه پیشگیرانه در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، قضائی و امنیتی اجرا کرده است. همچنین از ابتدای سال جاری قرارگاه پیشگیری از سرقت ۱۰ جلسه با ۱۰۳ مصوبه تشکیل داده که این برنامه‌ها با همکاری نهادهای اجرایی و انتظامی، موجب کاهش ۱۳ درصدی آمار سرقت نسبت به مدت مشابه سال قبل در استان شده است.

طرح قاضی مدرسه در ۲۸۹ مدرسه

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اهمیت آموزش و فرهنگ‌سازی، گفت: در راستای اجرای سیاست‌های پیشگیرانه، در سال جاری طرح قاضی در مدرسه در ۲۸۹ مدرسه مناطق کمتر برخوردار استان اجرا شده و هزار و ۷۵۰ نفرساعت آموزش ارائه شده است. در این طرح که در راستای تحقق اصل آگاهی‌بخشی عمومی و تقویت فرهنگ قانون‌مداری است قضات با حضور در مدارس، دانش‌آموزان، اولیا و کادر آموزشی را با مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی و راه‌های مقابله با آن‌ها آشنا می‌کنند.

کاهش ۱۱ درصدی آمار طلاق

حجت‌الاسلام شهواری، ادامه داد: دادگستری لرستان با نگاه پیشگیرانه و رویکرد اجتماعی، همواره بر حفظ بنیان خانواده تأکید داشته و در این مسیر از ظرفیت‌های قانونی و مردمی بهره گرفته است. کاهش آمار طلاق در مرکز استان نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایتی و آموزشی، وقتی با جدیت دنبال شوند، می‌توانند آثار مثبت و ملموسی در جامعه برجای گذارند. امروز با تلاش‌های مستمر همکاران قضائی و اداری و تأسیس ۱۰ مرکز مشاوره خانواده، ۱۱ دفتر حمایت از خانواده، زنان و کودکان و ارائه مشاوره به ۸۷۰ زن و کودک بی‌سرپرست و بدسرپرست، برگزاری ۴۲۷ نفرساعت کارگاه‌های آموزشی با عنوان مهر خانواده، ارجاع زوجین به مراکز مشاوره و ارسال پیام‌های آگاهی‌بخش، شاهد کاهش ۱۱ درصدی آمار طلاق در مرکز استان هستیم.

اجرای طرح هر مسجد یک حقوق‌دان در ۵۵ مسجد

وی تصریح کرد: طرح هر مسجد یک حقوق‌دان یکی از ابتکارات ارزشمند قوه قضائیه در مسیر ارتقای آگاهی‌های حقوقی و قضائی مردم است. در سال جاری با راهبری معاونت پیشگیری دادگستری لرستان و همکاری ۱۱۲ وکیل و حقوق‌دان در ۵۵ مسجد استان، این طرح اجرا شده و به بیش از یک هزار نفرساعت مشاوره حقوقی داده شده است.

پیگیری هزار ۸۰۰ مورد گزارش مردمی در سامانه سجام

رئیس شورای قضائی لرستان، بیان کرد: سامانه سجام به‌عنوان یکی از بسترهای نوین در حوزه خدمات الکترونیک دستگاه قضائی، توانسته است گام بزرگی در مسیر تسهیل دسترسی و ارتقای اعتماد عمومی بردارد. خوشبختانه با تلاش‌های صورت‌گرفته و همکاری مردم، تاکنون بیش از ۱۳ هزار نفر کاربر در لرستان به این سامانه جذب و هزار ۸۰۰ مورد گزارش پیگیری شده است.

حجت‌الاسلام شهواری، تأکید کرد: پیشگیری از وقوع جرم، نه یک شعار بلکه یک راهبرد عملی و قانونی است. دادگستری استان لرستان با اجرای برنامه‌های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و نظارتی، تلاش می‌کند تا بسترهای جرم‌زا را کاهش دهد و زمینه‌های رشد و توسعه پایدار را فراهم سازد. این مسیر نیازمند همدلی و همکاری همه بخش‌هاست و باایمان به توان مردم و ظرفیت‌های استان، آینده‌ای روشن‌تر برای لرستان متصور است.