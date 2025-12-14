اجرای طرح ملی گلریزان اجتماعی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری روز یکشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها اظهار داشت: در ظرف یک ماه آینده طرح ملی گلریزان اجتماعی در استان لرستان اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: هدف اصلی این طرح، حمایت از اطفال و کودکان و همچنین زنان بی‌سرپرست یا بدسرپرست است؛ افرادی که به هر دلیل جزو اقشار آسیب‌پذیر جامعه محسوب می‌شوند.

نقش قوه قضائیه در پیشگیری و کاهش آسیب‌ها

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به مأموریت قوه قضائیه در زمینه پیشگیری و کاهش آسیب‌ها و جرایم افزود: قوه قضائیه در راستای این مأموریت، اجرای طرح گلریزان اجتماعی را پیگیری می‌کند تا بتواند با همیاری مردم و دستگاه‌های اجرایی، سطح حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را افزایش دهد.

فراخوان مشارکت عمومی در طرح

‌وی همچنین از مردم استان درخواست کرد تا در این طرح مشارکت فعال داشته باشند و گفت: امیدواریم با کمک همه اقشار و صنوف، حداکثر ظرفیت استان برای حمایت از اطفال، کودکان و زنان بی‌سرپرست یا بدسرپرست فراهم شود و بتوانیم این طرح ملی را به نحو احسن در استان اجرا کنیم.

تاکید بر هماهنگی و اجرای مؤثر طرح

‌ حجت‌الاسلام شهواری با بیان اینکه جلسه امروز به منظور هماهنگی اجرای طرح برگزار شد، خاطرنشان کرد: برگزاری این جلسات با حضور مدیران استانی، گام مهمی در جهت برنامه‌ریزی دقیق و اجرای مؤثر طرح گلریزان اجتماعی است و امیدواریم با مشارکت تمامی دستگاه‌ها و مردم شریف لرستان، اهداف این طرح محقق شود.