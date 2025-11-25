به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، مراسم شب فیلمنامه‌نویسان شامگاه یکشنبه دوم آذر، با پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و قرائت آیاتی از کلام‌الله مجید در خانه سینما آغاز شد.

کامران ملکی عضو انجمن فیلمنامه نویسان که اجرای مراسم را بر عهده داشت ضمن خوش‌آمدگویی به مهمانان و هنرمندان حاضر گفت: در دوره جدید فعالیت خانه سینما قرار است تقدیرهایی با همکاری صنوف برای پیشکسوتان سینما برگزار شود و نخستین مراسم در این راستا به انجمن فیلمنامه‌نویسان اختصاص پیدا کرده است. زمانی که وارد ساختمان سازمان سینمایی می‌شوید، در همان عکس‌های ابتدایی و در میان مدیران سابق سازمان سینمایی با عکس حسین ترابی مواجه می‌شویم. او که نویسنده فیلم «برای آزادی» است به عقیده من، تنها همان اثر برای رستگاری سینمایی او کافی است. ضمن اینکه ایشان در انجمن فیلمنامه نویسان نیز فعالیت‌های مؤثری داشته‌اند و من معتقدم همه تقدیرهای سینما به قبل و بعد از حضور حسین ترابی تقسیم می‌شود.

وی با بیان اینکه جملاتی همچون پایمردی و ایثارگری صنفی همواره برای ما اهمیت داشته است، اظهار کرد: در چند سال اخیر مصداق این جملات را در منش و رفتار برخی از بزرگان بیش از همیشه مشاهده کرده‌ایم. به نظرم وجود خانه سینما نتیجه پایمردی اصناف است و برخی افراد در این زمینه نقش مهم‌تری برعهده داشته‌اند.

نیمی از فیلمنامه‌نویسان شاگرد فریدون فرهودی بوده‌اند

در ادامه حجت قاسم‌زاده اصل رئیس انجمن فیلمنامه‌نویسان گفت: از مدیریت خانه سینما تشکر می‌کنم که باعث شکل‌گیری این مراسم شده است. هنرمندان نیاز دارند تا هر چند وقت یک‌بار دور هم جمع شوند و چنین مراسم‌هایی باعث شکل‌گیری این اتفاق می‌شود. به عقیده من، بیش از نیمی از اعضای کانون فیلمنامه‌نویسان شاگرد فریدون فرهودی بودند و دوستان دیگر همچون حسین ترابی و تیرداد سخایی نیز دارای جایگاه مشخصی در حوزه فیلمنامه‌نویسی کشور هستند.

تعریف اصیل‌زادگی فرهنگی از زبان فرهاد توحیدی

در ادامه فرهاد توحیدی سپس از نمایش فیلمی درباره فعالیت‌های حسین ترابی، گفت: حسین ترابی، تیرداد سخایی و فریدون فرهودی هر سه دانش‌آموخته دانشکده هنرهای دراماتیک بوده‌اند. یاد سیامک تقی‌پور عزیز را گرامی می‌داریم. زمانی که من وارد دانشکده شدم، حسین ترابی دیگر در دانشگاه حضور نداشت اما سال‌ها بعد در مدرسه کارگاهی فیلمنامه‌نویسی افتخار شاگردی او را پیدا کردم. در همان زمان، تیرداد سخایی نیز در این مجموعه حاضر بود که برای همه ما شمایل و وجهه‌ای مثال‌زدنی داشت.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۳۰ سال است افتخار شاگردی حسین ترابی را دارد، بیان کرد: چند ویژگی در او برای من برجسته است؛ اول اصیل‌زادگی او است و این واژه به معنای اصل و نسب او نیست. اصیل‌زادگی به زعم من این است که تا چه اندازه از فرهنگ و میراث تمدنی ایران بهره‌مند شده‌اید. کتاب «دو راهه دین و دنیا» درباره حسین ترابی تألیف شده است و من آن را به کتابخانه کانون فیلمنامه‌نویسان اهدا می‌کنم و امیدوارم نسخه‌ای نیز، در اختیار مرکز اسناد قرار بگیرد. در این کتاب زندگی‌نامه‌ای خودنوشت با قلم شیوای آقای ترابی وجود دارد. او به‌واسطه بهره‌مندی از میراث ادبی کلاسیک و تمدنی، فردی اصیل‌زاده به شمار می‌رود.

ترابی در رفاقت بسیار ثابت قدم است

وی با اشاره به اینکه او فردی گشاده‌دست و آغشته به صفت فتوت است، گفت: در خانه او همواره به روی دیگران باز بوده است. او فردی دارای صراحت لهجه است و در مجامع صنفی و دیگر دیدارها با مدیران، دارای زبانی بُران بود. شجاعت و صراحت لهجه، ترابی با خصایلی چون حافظه درخشان او ترکیب شده است. او شعرهای فراوان و بخش زیادی از تاریخ بیهقی را حفظ است. همچنین حسین ترابی در رفاقت بسیار ثابت‌قدم است و با افرادی همچون روح‌الله امامی دوستی بسیار نزدیکی دارد.

توحیدی با ذکر خاطراتی از حسین ترابی، یادآور شد: ترابی همچنین دارای قلمی توانا و دغدغه‌مند است و سه‌گانه‌ای برگرفته از تجربیات زیسته خود را در قالب فیلمنامه نوشته است. او هیچ‌گاه برای مادیات اثری خلق نکرده و همواره دغدغه‌های خود را به نگارش درآورده است.

سخنان فیلمنامه‌نویس پیشکسوت درباره مشکل فیلمنامه‌نویسی در سینما

در ادامه، حسین ترابی، فیلمنامه‌نویس و کارگردان پیشکسوت سینما نیز روی سن آمد و گفت: با درود و سلام به تمام فیلمنامه‌نویسان محترم سینمای ایران که دوران‌های تهیه‌کننده‌سالاری و کارگردان‌سالاری را به یاد دارند اما کلمه فیلمنامه‌سالاری هرگز به گوششان نخورده است. با این همه، دائما از عارف و عامی و مدیران بالادست و فرودست بسیار شنیده‌اند که مشکل سینمای ایران فیلمنامه است. فیلمنامه‌نویسی از دیگر حرفه‌های سینما مشکل‌تر است، وگرنه با این‌همه دانشکده و کلاس‌های خصوصی و کارگاه‌های فیلمنامه‌نویسی چرا نتیجه مطلوب حاصل نشده است؟ به نظر می‌رسد این کار به پشتوانه فرهنگی و تحصیلات و دانش و استعداد خودآموخته بیشتری احتیاج دارد.

فیلمنامه‌نویس باید از هیچ، همه چیز خلق کند

وی با بیان اینکه کار فیلمنامه‌نویسی کاری تک‌نفره است، عنوان کرد: نویسنده باید در خلوت با تکیه بر دانش و بینش خود دست به آفرینش بزند و از هیچ، همه‌چیز خلق کند؛ برعکس دیگر شغل‌های سینما که دسته‌جمعی است و با کمک دیگران به سرانجام می‌رسد و کافی است کسی بر کارها مدیریت کند.

ترابی توضیح داد: فرهنگ و هنر عرصه‌ای گسترده همچون دریا و اقیانوس است که از همه معارف بشری و تجربه‌های انسانی تغذیه می‌شود. در عرصه فرهنگ و هنر، هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی می‌ریزد، مروارید بزرگی صید نخواهد کرد ولو با بودجه‌های میلیاردی. صید مروارید غلطان در اقیانوس فرهنگ و هنر ایران، یقیناً کار همین صیادان قلم‌به‌دست است که دستی در کار هنر و چشم و گوشی در میان دریای مردم وطن‌مان دارند.

وی بیان کرد: پیش از به وجود آمدن خانه سینما، کانون فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران در سال ۱۳۷۰ تأسیس شده بود؛ زمانی که من و دوستان دیگر اساسنامه آن را نوشتیم و من دست‌نویس آن را به خط مرحوم سیامک تقی‌پور با امضای مؤسسان کانون دارم.

در ادامه، محمدمهدی عسگرپور رئیس هیئت‌رئیسه خانه سینما، همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما، عبدالله اسفندیاری از بنیان‌گذاران خانه سینما و مهدی احمدی عضو هیئت‌مدیره کانون فیلمنامه‌نویسان خانه سینما برای تقدیر از حسین ترابی روی صحنه حاضر شدند و با اهدای لوح تقدیر و هدیه از تلاش‌های او در زمینه فیلمنامه‌ نویسی تجلیل کردند.

در ادامه مهرداد غفارزاده فیلمنامه نویس و کارگردان سینما پس از نمایش فیلم بزرگداشت فریدون فرهودی گفت: نوشتن همان چیزی است که افراد حاضر در این جمع را به یکدیگر نزدیک می‌کند. صحبت درباره فریدون فرهودی برای من بسیار دشوار است. سال تولد او هم‌زمان با تاریخ تولد کیانوش عیاری است و هر ۲ اهل جنوب کشور هستند و من علاقه بسیاری به افراد این خطه دارم. ضمن اینکه در دوران کودکی و پس از آن در دوران جنگ با مردم خونگرم و صمیمی جنوب کشور آشنا شده‌ام. چند سالی است با فریدون فرهودی از نزدیک آشنا هستم، پیش از آشنایی با فرهودی با آثار ماندگار او در سینمای ایران آشنا بودم. متأسفانه چند سالی است که کتاب فیلمنامه «ساحره» به دلیل مشکلات چاپ همچنان مراحل فنی را طی می‌کند و امیدوارم سال آینده در نمایشگاه کتاب عرضه شود.

وی بیان کرد: فرهودی در فضای مجازی با فن بیان قوی و اشراف بی‌نظیر خود به آموزش فیلمنامه‌نویسی می‌پردازد. باید توجه ویژه‌ای به بخش آموزش فیلمنامه‌نویسی داشته باشیم و از تجربیات این سه عزیز بهره ببریم. فرهودی عمر خود را برای آموزش فیلمنامه‌نویسی صرف کرده و از افراد جدی در این حوزه به شمار می‌رود. بخش عمده‌ای از آثار فرهودی قابلیت چاپ و ماندگاری دارد و در تلاش هستیم تا این اتفاق را با همکاری یکی از واحدهای انتشاراتی صورت دهیم.

سپس علیرضا حسینی دبیر هیئت رئیسه خانه سینما، حبیب اسماعیلی عضو هیئت‌رئیسه خانه سینما، محمدعلی حسین‌نژاد تهیه کننده سینما، حجت قاسم‌زاده اصل رئیس کانون فیلمنامه‌نویسان، جلال‌الدین دری نویسنده و کارگردان، هومان فاضل نویسنده و فروغ فروهیده فیلمنامه‌نویس و همسر فریدون فرهودی برای تجلیل از این هنرمند روی صحنه حاضر شدند و با اهدا لوح و هدیه نقدی از وی تقدیر کردند.

سینما را باید عاشقانه دنبال کرد

فریدون فرهودی نیز در سخنانی گفت: سینما را تنها باید عاشقانه دنبال کرد زیرا دارای دردسرهای زیادی است و فقط با علاقه بسیار زیاد می‌توان مشقت‌های آن را تحمل کرد. من بسیار به فیلم علاقه‌مند بودم و پول ناهار و رفت‌وآمد خود را صرف تماشای فیلم می‌کردم. دردسرهای این حرفه بسیار سخت و دشوار است اما همچنان می‌توان عاشق آن بود. من از همه برگزارکنندگان این مراسم و همسر عزیزم بسیار سپاسگزارم.

خلوت خودخواسته تیرداد سخایی

در ادامه مهدی سجاده‌چی بعد از پخش فیلم کوتاهی درباره فعالیت‌های تیرداد سخایی، گفت: برخی افراد در مکالمات ما را با صحبت‌هایشان درگیر نمی‌کنند و به آنها اهمیت نمی‌دهیم؛ ضمن اینکه ممکن است سخنان برخی را باور نکنیم اما من تعداد کمی را می‌شناسم که تمام صحبت‌هایشان برایم قابل باور است و تیرداد سخایی از جمله این افراد است.

سجاده‌چی بیان کرد: سخایی به شیوه نوشتن گروهی بسیار علاقه‌مند است و به تفاوت‌های نگاه افراد در فرآیند نوشتن باور دارد، اما با توجه به فرهنگ ما این امکان چندان حاصل نمی‌شود. او بخش زیادی از عمر خود را در خلوتی خودخواسته گذرانده است. او همچنان در حال یادگیری است و در آموزش مکاتبه‌ای و از طریق نامه‌هایی که برای او نوشته می‌شود، به تعبیر خود او مواردی را می‌آموزد.

سپس علیرضا نجف‌زاده بازرس خانه سینما، محسن امیریوسفی، علی لقمانی، اصغر نعیمی، امیر عربی، محمود اربابی، مهرداد موفق و مهدی سجاده‌چی برای تقدیر از تیرداد سخایی روی سن حاضر شدند و با اهدای لوح تقدیر و هدیه نقدی از وی تقدیر کردند.

در ادامه تیرداد سخایی گفت: از حضور همه عزیزان و برگزارکنندگان این مراسم تشکر می‌کنم. امروز متوجه شدم ۴۰ هزار میلیارد تومان برای حوزه فرهنگ تخصیص داده شده است و امیدوارم خانه سینما حق خود را از این مبلغ دریافت کند. هنوز نمی‌دانم تعریف فیلم‌های فاخر چیست؛ البته آثار ارزشمندی درباره شهدای جنگ ساخته شده است که مورد بحث من نیست؛ اما نمی‌دانم چرا باید هزینه زیادی صرف ساخته شدن فیلم‌هایی شود که هزینه تولید خود را بازنمی‌گردانند. امیدوارم درباره مفهوم فیلم فاخر نوعی بازتعریف صورت بگیرد.

در این مراسم هنرمندانی همچون عبدالله اسفندیاری، علی دهکردی، امیر عربی، جلال‌الدین دری، عباس ابهری، حبیب اسماعیلی، علی لقمانی، اصغر نعیمی، محمود اربابی، محسن امیریوسفی، حسین زندباف، فروغ فروهیده ؛ فیلمنامه نویس و همسر فریدون فرهودی، رضا خوشدل راد، منصور غلامی ، حمیدرضا کاظمی ، سید ناصر هاشمی، مهرداد موفق، شعله شریعتی، حسن انصاریان، محمدعلی حسین نژاد، محسن بابایی رئیس انجمن چهره‌پردازان، آیدین ظریف؛ سخنگوی هیئت رئیسه خانه سینما، بهنود بخت طالع رئیس انجمن لابراتوارها، ارسلان قاسمی و ... حضور داشتند.