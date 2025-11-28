اعلام جزئیات راه اندازی پویش «من نگهبان آب هستم» در خانه سینما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، فرهاد توحیدی فیلمنامه نویس و مشاور فرهنگی خانه سینما با دعوت هموطنان برای پیوستن به پویش «من نگهبان آب هستم»، گفت: در شرایطی که کشور عزیز ما با ابر بحران‌های محیط زیستی و مدیریتی از جمله آلودگی وحشتناک هوا، آتش سوزی‌های پیاپی جنگل‌ها و مهمتر از همه بحران آب روبه‌رو است، خانه سینما به حکم مسئولیت اجتماعی پویشی را تحت عنوان «من نگهبان آب هستم» آغاز کرده است.

وی ادامه داد: هدف اصلی این پویش ارتقاء آگاهی عمومی درباره ریشه‌های ساختاری بحران آب در ایران است تا با شناخت ریشه‌ها از دولت، مجلس، شورای اسلامی و نهادهای مرتبط اصلاح سیاست‌های کلان مدیریت منابع آب را مطالبه کنیم.

مشاور فرهنگی خانه سینما اظهار کرد: به عقیده بسیاری از کارشناسان ریشه‌های بحران آب در ایران نه از کمبود منابع بلکه ناشی از سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌های کلان نادرست در حکمرانی آب طی دهه‌های گذشته است. با این وجود در فضای عمومی و رسانه‌ای مردم به مصرف بیش از حد متهم می‌شوند تا با بزرگ جلوه دادن مصرف خانگی لایه‌های سیاسی و واقعیت علمی دخیل در این بحران همچنان پوشیده بماند.

توحیدی با بیان اینکه شاید هیچ سندی در کشور گویاتر از سند ملی امنیت غذایی نباشد، توضیح داد: به موجب این سند که دو سال و نیم قبل به امضای رئیس جمهور رسیده، باید در بخش کشاورزی به عنوان بزرگ‌ترین مصرف کننده آب در کشور با تغییر الگوی کشت همه ساله مصرف آب کاهش پیدا کند و تا افق سال ۱۴۱۱ از ۸۱ میلیارد متر مکعب به ۵۱ میلیارد مترمکعب برسد. اما سوال این است که چرا دو سال و نیم پس از ابلاغ این سند هیچ گزارش عملکردی از سوی دستگاه ناظر بر اجرای این سند منتشر نشده است.

وی عنوان کرد: در بحث سدسازی، انتقال آب از سواحل خلیج فارس و دریای عمان به مرکز کشور، فرسایش شدید خاک، تحقق حقابه از کشورهای همسایه با چرخانی آب و موضوعات دیگر که هرکدام در بحران یا رفع بحران آبی نقش اساسی دارند به همین ترتیب سوالات مهمی بی پاسخ مانده است.

توحیدی در پایان تاکید کرد: پویش «من نگهبان آب هستم» با محوریت درخواست پاسخ به این سوالات و روشن شدن ریشه‌های ساختاری بحران آب هم اینک آغاز شده تا مطالبه اصلاح سیاستگذاری بر پایه این پاسخ‌ها طرح شود. به همین مناسبت از تمام سازمان‌ها، نهادهای مدنی دغدغه‌مند و هموطنان عزیزی که نگهبانان آب هستند تقاضا می‌کنیم که به این پویش بپیوندند.