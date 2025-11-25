جزئیات تعهدات آموزشی تحصیل رایگان؛ وثیقه گذاری برای مقطع دکتری تخصصی

به گزارش خبرنگار مهر، بخشنامه جدید وثیقهگذاری تعهدات آموزشی تحصیل رایگان در دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ شد. بر اساس بخشنامه مشترک سید جلیل حسینی؛ معاون آموزشی وزارت بهداشت و سید مرتضی خاتمی؛ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت خطاب به دانشگاههای علوم پزشکی؛ دانشآموختگان با سهمیه قانون برقراری عدالت آموزشی، ماده واحده افزایش ظرفیت رشتههای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و بومی (استانی خاص) تابع قوانین و ضوابط مربوطه بوده و مشمول این مکاتبه نیستند.
بر اساس این بخشنامه امکان وثیقهگذاری و اخذ مدارک تحصیلی برای دورههای پسادکتری برای دانشآموختگان مقطع دکتری تخصصی (Ph.D.) همانند دانش آموختگان مقطع دکتری عمومی و با همان مبالغ میسر است.
معاونت آموزشی دانشگاهها میزان تعهدات افراد را وفق مبالغ اعلام شده محاسبه و مبالغ آن را به دفتر حقوق دانشگاه برای سپردن وثیقه ملکی یا ضمانتنامه بانکی اعلام میکند.
