دفن اصولی پسماند اهواز با دانش ژاپن در حال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر، کورش حسینی زاده پیش از ظهر امروز سه شنبه در دیدار با سفیر ژاپن اظهار کرد: روابط ایران و ژاپن تاریخی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و بر پایه احترام و علاقه متقابل دو کشور است.

سرپرست شهرداری اهواز گفت: امسال نود و ششمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین ایران و ژاپن رقم می‌خورد که نشان از عمق پیوستگی فرهنگی و عمق تمدنی دو کشور است.

وی افزود: ایران و ژاپن در گذشته دو بال غربی و شرقی جاده ابریشم را تشکیل می‌دادند و امروز دو رکن اقتصادی هستند.

سرپرست شهرداری اهواز تصریح کرد: فرآیند دفن اصولی و بهداشتی پسماند اهواز با استفاده از تجارب ارزشمند یکی از شهرهای ژاپن و انتقال دانش از طریق محققان این مجموعه صورت گرفته و در حال انجام است.

حسینی زاده گفت: اهواز نگین شهرهای جنوب ایران است و رودخانه کارون ستون فقرات این شهر است. سرزمین فرصت‌های بی شمار و منابع داخلی و خدادادی بزرگی است.

وی با بیان اینکه آمادگی کامل خود را برای دعوت از سرمایه گذاران ژاپنی برای مشارکت در پروژه‌های بزرگ خود اعلام می‌کنیم، اظهار کرد: حمل و نقل شهری و محیط زیست برای تبدیل اهواز به شهری نوآورانه و مدرن در زمینه همکاری‌های دو جانبه از جمله آنها است.

سرپرست شهرداری اهواز اضافه کرد: همچنین برای تعمیق روابط بین ژاپن و ایران، برای خواهرخواندگی اهواز و یکی از شهرهای ژاپن اعلام آمادگی می‌کنیم.