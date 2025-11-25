معاون ارتباطات بین الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی اسلامی، طی حکمی قربانعلی پورمرجان را به سمت معاون ارتباطات بین الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی منصوب کرد.
متن حکم دبیرکل به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر قربانعلی پورمرجان (زیدعزه)
سلام علیکم
نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزشمند حضرتعالی و با عنایت به سوابق طولانی و درخشان جنابعالی در عرصه بینالملل و اشراف علمی و عملی در حوزه فعالیتهای جهان اسلام، بدینوسیله شما را به سمت "معاون ارتباطات بین الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی" منصوب مینمایم.
امید است با بهرهگیری از تجارب گذشته، در راستای نوسازی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و شکلگیری امت واحده اسلامی در جهان با استعانت از خداوند متعال و توجهات حضرت ولی عصرعجل اللّه تعالی فرجه الشریف و در جهت تحقق منوّیات مقام معظم رهبری مدظله العالی، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ایجاد بسترهای مناسب وحدت و تقریب مذاهب اسلامی موفق و مؤید باشید.
حمید شهریاری
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
