به گزارش خبرنگار مهر، علی سروش رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ظهر سهشنبه، در جلسه ستاد مدیریت بحران استان که با حضور استاندار برگزار شد، با اشاره به افزایش موارد ابتلاء به بیماریهای تنفسی در برخی نقاط کشور بیان کرد: در استانهای همجوار از جمله همدان و کردستان روند ابتلاء به آنفلوانزا صعودی شده و این مناطق در آستانه پیک بیماری قرار دارند، اما بر اساس پایشها، میزان شیوع در کرمانشاه هنوز به حد همهگیری نرسیده است.
سروش افزود با توجه به شباهت الگوی انتشار ویروس در سراسر کشور، پیشبینی میشود طی هفتههای آینده استان نیز وارد پیک ابتلاء شود. وی گفت: بررسیهای بالینی نشان میدهد بیشترین موارد ابتلاء در میان کودکان و نوجوانان بوده و حدود ۲۰ درصد از مراجعهکنندگان با علائم تنفسی مبتلا به آنفلوانزا و ۲ تا ۳ درصد نیز به انواع کرونا مبتلا هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیان اینکه بیشتر مبتلایان با نشانههایی نظیر تب بالا، عطسه و گلودرد روبهرو هستند، اضافه کرد: تاکنون موردی از مرگومیر ناشی از آنفلوانزا یا کرونا در استان گزارش نشده است و وضعیت درمانی بیماران رضایتبخش ارزیابی میشود.
وی تأکید کرد واکسن آنفلوانزا پیشتر برای گروههای پرخطر شامل سالمندان، بیماران خاص، جانبازان و زندانیان توزیع شده است و واکسیناسیون گسترده میان این اقشار موجب کاهش موارد حاد بیماری شده است
گزارشدهی سریع مدارس و مراکز عمومی، شرط اصلی کنترل بیماری
سروش خواستار همکاری جدی تمام دستگاههای مرتبط برای پیشگیری و کنترل بیماری شد و گفت: ضروری است مدارس، زندانها، پادگانها و دیگر مراکز عمومی، موارد ابتلاء و غیبت ناشی از بیماری را بهصورت روزانه گزارش دهند تا اقدامات کنترلی با سرعت انجام گیرد. وی افزود تشخیص زودهنگام موارد جدید نقش مهمی در جلوگیری از گسترش بیماری دارد.
وی در مورد راههای پیشگیری اظهار کرد: انتقال ویروس عمدتاً از طریق دستهای آلوده و قطرات تنفسی انجام میشود، بنابراین شهروندان باید به اصول شستوشوی دستها، استفاده از ماسک، اجتناب از تماس نزدیک و رعایت فاصله در محیطهای بسته توجه کامل داشته باشند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با هشدار نسبت به مصرف خودسرانه داروها تأکید کرد: در صورت بروز تب بالا یا ضعف شدید بهویژه در کودکان مراجعه به پزشک الزامی است و استفاده بیرویه از آنتیبیوتیکها میتواند عوارض جدی در پی داشته باشد.
وی در پایان با اشاره به آغاز فصل سرما گفت: در حال حاضر خطر جدی وجود ندارد، اما احتمال افزایش موارد ابتلاء با کاهش دما و حضور بیشتر مردم در محیطهای بسته وجود دارد.
سروش خاطرنشان کرد دانشگاه علوم پزشکی آماده دریافت گزارشها و ارائه خدمات دی و پیشگیرانه برای تمامی شهروندان است.
نظر شما