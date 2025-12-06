تأکید بر آمادگی مستمر و فرماندهی واحد در مدیریت بحران

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه مانور زلزله با حضور مدیران و مسئولان حوزه سلامت و دستگاههای اجرایی در کرمانشاه ظهر شنبه برگزار شد و محور اصلی این نشست، ارتقای سطح آمادگی استان در مواجهه با بحرانهای طبیعی بود.
در این نشست، علی سروش، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، با تأکید بر اهمیت تمرینهای مستمر گفت: کشورهایی که در مدیریت بحران به موفقیت دست یافتهاند، نتیجه سالها تمرین، آموزش و آمادهسازی دقیق را تجربه کردهاند.
وی با بیان اینکه تهدیدها باید به فرصت تبدیل شوند، افزود: حوادث طبیعی همواره در کمین هستند، اما هنر مدیریت آن است که بتوان در دل حادثه، جان انسانها را نجات داد و از خسارتهای جبرانناپذیر جلوگیری کرد.
الزامات فنی در مدیریت بحران
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به ضرورت رعایت دقیق پروتکلها اظهار کرد: شناسایی نقاط ضعف، تقویت هماهنگی بین بخشی، افزایش سرعت و دقت در پاسخدهی و مدیریت صحیح زمان، از عوامل اصلی موفقیت در بحرانها به شمار میرود.
وی با بیان اینکه فرماندهی واحد مهمترین اصل در مدیریت بحران است، تصریح کرد: استقرار تیمهای فوریتهای پزشکی، توجه به کیفیت آب، رعایت بهداشت محیط، مدیریت سلامت اردوگاهها و همکاری مؤثر با پزشکی قانونی باید به صورت منسجم دنبال شود.
ضرورت نقش آفرینی دستگاههای خدماتی
سروش همچنین نقش شهرداریها را در پشتیبانی و کاهش مشکلات مردم در شرایط بحرانی مهم دانست و گفت: دستگاههای خدماترسان باید در کنار سایر نهادها برای کاهش آلام مردم نقش فعالتری ایفا کنند.
وی با اشاره به تجربه موفق مدیریت بحران در جنگ ۱۲ روزه استان، خاطرنشان کرد: وحدت و هماهنگی شکلگرفته در آن مقطع، الگویی ارزشمند برای مدیریت امروز بحرانهاست.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در پایان بر ضرورت ثبت علمی اطلاعات، تحلیل نقاط قوت و ضعف و ارائه آمار دقیق تأکید کرد و افزود: برنامهریزیهایی در دست اجراست تا با تقسیمبندی هدفمند استان، مدیریت بحران با انسجام و کارآمدی بیشتری دنبال شود.
نظر شما