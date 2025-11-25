  1. استانها
  2. خوزستان
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۷

تداوم غبارصبحگاهی در شهرهای صنعتی خوزستان؛ کاهش دما ازفردا آغاز می‌شود

تداوم غبارصبحگاهی در شهرهای صنعتی خوزستان؛ کاهش دما ازفردا آغاز می‌شود

اهواز – مدیرکل هواشناسی خوزستان از تداوم غبار صبحگاهی در شهرهای صنعتی و بزرگ استان تا پایان هفته خبر داد و گفت: روند کاهش دما از فردا در اغلب نقاط خوزستان آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سبزه‌زاری روز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد تا پایان هفته جاری، پدیده غالب در بیشتر مناطق استان خوزستان غبار صبحگاهی است و در شهرهای صنعتی و پرتردد، افزایش غلظت آلاینده‌ها پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از فردا تا اواسط روز پنجشنبه، عبور یک موج ضعیف از فراز آسمان خوزستان سبب افزایش ابرناکی در برخی نقاط خواهد شد. همچنین از اواخر روز چهارشنبه تا اواسط روز پنجشنبه با جنوبی شدن جریانات جوی در سواحل و نواحی جنوبی و جنوب‌غربی، افزایش رطوبت نسبی و رخداد مه رقیق در ساعات صبح و شامگاه دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: روند تغییرات دما از روز چهارشنبه تا اوایل هفته آینده کاهشی خواهد بود و کاهش نسبی دما در سطح استان مورد انتظار است.

سبزه‌زاری بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته رامشیر با دمای ۳۰.۸ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و ایذه با دمای ۱.۸ درجه سردترین نقطه خوزستان گزارش شد. همچنین در اهواز بیشینه دما ۲۹.۵ و کمینه دما ۹ درجه سانتی‌گراد به ثبت رسیده است.

کد خبر 6667908

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها