به گزارش خبرنگار مهر، محمد سبزه‌زاری روز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد تا پایان هفته جاری، پدیده غالب در بیشتر مناطق استان خوزستان غبار صبحگاهی است و در شهرهای صنعتی و پرتردد، افزایش غلظت آلاینده‌ها پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از فردا تا اواسط روز پنجشنبه، عبور یک موج ضعیف از فراز آسمان خوزستان سبب افزایش ابرناکی در برخی نقاط خواهد شد. همچنین از اواخر روز چهارشنبه تا اواسط روز پنجشنبه با جنوبی شدن جریانات جوی در سواحل و نواحی جنوبی و جنوب‌غربی، افزایش رطوبت نسبی و رخداد مه رقیق در ساعات صبح و شامگاه دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: روند تغییرات دما از روز چهارشنبه تا اوایل هفته آینده کاهشی خواهد بود و کاهش نسبی دما در سطح استان مورد انتظار است.

سبزه‌زاری بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته رامشیر با دمای ۳۰.۸ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و ایذه با دمای ۱.۸ درجه سردترین نقطه خوزستان گزارش شد. همچنین در اهواز بیشینه دما ۲۹.۵ و کمینه دما ۹ درجه سانتی‌گراد به ثبت رسیده است.