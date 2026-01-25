ترامپ: چین در حال تصاحب کامل کانادا است

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در اظهاراتی مدعی شد چین در مسیر تصاحب کامل کانادا قرار دارد؛ کشوری که به گفته وی «زمانی کشوری بزرگ» بوده است.

ترامپ این روند را «بسیار ناراحت‌کننده» توصیف کرد و در ادامه با لحنی کنایه‌آمیز افزود: «فقط امیدوارم به بازی هاکی روی یخ دست نزند.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ترامپ پیش‌تر نیز بارها درباره نفوذ اقتصادی و سیاسی چین در کشورهای غربی هشدار داده و آن را تهدیدی برای حاکمیت ملی این کشورها دانسته است.

ترامپ در سال‌های اخیر چین را رقیب اصلی راهبردی آمریکا معرفی کرده و در دوره ریاست‌جمهوری خود جنگ تجاری گسترده‌ای علیه پکن به راه انداخت.وی همچنین بارها متحدان آمریکا از جمله کانادا را به وابستگی بیش از حد اقتصادی به چین متهم کرده است.مقام‌های کانادایی تاکنون این‌گونه ادعاها را اغراق‌آمیز دانسته و بر استقلال تصمیم‌گیری سیاسی و اقتصادی کشورشان تأکید کرده‌اند.