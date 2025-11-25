مسئولان باید با حضور مستمر در بین مردم به مشکلات آنها رسیدگی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمدنبی موسوی فرد پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در آئین بهره‌برداری از پروژه پارکینگ طبقاتی در دزفول که در محل این پروژه برگزار شد، اظهار کرد: قدرت هوایی ایران با کشورهای دیگر قابل مقایسه نیست؛ زمانی که آمریکا تصور کرد جنگ ۱۲ روزه تمام شده است ۶ نقطه از قوی‌ترین پایگاه‌های آمریکا مورد اصابت موشک‌های ایران قرا گرفت.

وی افزود: دست نیروهای مسلح روی ماشه است و اگر دشمن دست از پا خطا کند، پایگاه‌هایش در منطقه هدف اول موشک‌های جمهوری اسلامی خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در استان خوزستان با بیان اینکه دستیابی به موفقیت‌های فراوان و قدرت هوایی کشور حاصل درایت شخص رهبر معظم انقلاب به عنوان بزرگترین نعمت در کنار ملت ایران است، تصریح کرد: ایشان باعث شد با وجود تمام تخریب‌ها و جنگ رسانه‌ای مردم فهیم کشورمان به خوبی مسائل را درک کنند و پای کشورشان بایستند.

حجت الاسلام موسوی فرد عنوان کرد: در جنگ ۱۲ روزه مشخص شد مردم همچنان در صحنه هستند، اگر دشمن احساس کند مردم در انتخابات شرکت نمی‌کنند به کشور طمع می‌کند لذا حضور حداکثری مردم در این عرصه سیاسی اهمیت بسیاری دارد.

نماینده ولی فقیه در خوزستان بت بیان اینکه حدود ۷۰ درصد انرژی، کشاورزی و منابع کشور در استان خوزستان قرار دارد، افزود: اما متأسفانه توجه و اهتمام لازم به این استان صورت نمی‌گیرد بنابراین ضروری است نیروهای توانمند در رأس امور قرار گیرند تا بتوان تحول ایجاد کرد.

حجت الاسلام موسوی فرد شهرستان دزفول را الگویی در استان خوزستان برشمرد و گفت: این کارنامه مهم و ارزشمند حاصل تلاش نمایندگان و مسئولان طی چندین سال گذشته است. همدلی مسئولان دزفول موجب رشد این شهرستان شده و دزفول را به یکی از شهرهای بسیار خوب خوزستان با کارنامه درخشانی تبدیل کرده است ولی تلاش‌ها باید افزایش یابد تا دزفول به قله برسد.

وی در ادامه از مجموعه شهری دزفول در راستای اجرای این پروژه قدردانی کرد.

حجت الاسلام موسوی فرد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مردم مهمترین مؤلفه اقتدار جمهوری اسلامی هستند، تاکید کرد: مسئولان نباید در اتاق‌های بسته باشند بلکه باید رو در رو به مشکلات مردم رسیدگی کنند.