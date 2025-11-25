حضور نمایندگان کاراته قم در آوردگاه جهانی مصر پررنگ شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مهدیزاده و مرتضی نعمتی از قم همراه ترکیب اعزامی تیمملی کاراته راهی رقابتهای جهانی شدند تا در مهمترین رویداد سالانه این رشته، از ششم آذرماه برابر رقبای مطرح جهان قرار گیرند.
مرتضی نعمتی که در رقابتهای اخیر بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی موفق به کسب نشان نقره شده بود، در این دوره از مسابقات جهانی در دسته منهای ۷۵ کیلوگرم روی تاتامی خواهد رفت. این ورزشکار قمی طی ماههای گذشته حضوری مستمر در اردوهای آمادهسازی تیمملی داشته و عملکرد او در رویدادهای بینالمللی اخیر موجب تثبیت جایگاهش در ترکیب نهایی شده است.
در ترکیب اعزامی، نام امیر مهدیزاده نیز به عنوان یکی از مربیان تیمملی دیده میشود. مهدیزاده که از قهرمانان پرتجربه و سابقهدار کاراته ایران در میادین آسیایی و جهانی به شمار میرود، در این دوره ضمن همراهی کاروان کشورمان، مسئولیت هدایت فنی بخشی از تیم را بر عهده دارد و قرار است در جریان رقابتها نقش حمایتی و راهبردی ویژهای ایفا کند.
اعزام دو نماینده از قم به این مسابقات، به گفته مسئولان فنی، بیانگر رشد مستمر ظرفیتهای کاراته استان و روند رو به توسعه ورزش حرفهای در قم است؛ رقابتهایی که از ششم آذرماه آغاز میشود و تا چند روز ادامه خواهد داشت.
