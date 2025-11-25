اصلاح رقم جریمه قاچاق سوخت؛ رقم صحیح ۱۱۰۰ میلیارد تومان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا اعلام کرد: در ادامه عملیات‌های گسترده فراجا برای مبارزه با قاچاق سوخت در کشور و پس از تلاش چندماهه اطلاعاتی و عملیاتی پلیس امنیت اقتصادی؛ شبکه بین‌المللی قاچاق حامل‌های انرژی در هرمزگان رصد و شناسایی و اعضای اصلی باند و مرتبطین دستگیر شدند. این افراد با تشکیل شبکه‌های فرعیِ متعدد و اتصال به شبکه اصلی بخشی از سوخت مورد استفاده مردم را از طریق واسطه‌های بین‌المللی قاچاق سوخت به مشتریان خارجی می‌فروختند.

وی تاکید کرد: اقدام فوق یکی از بزرگ‌ترین ضربه‌ها به شبکه سازمان‌یافته قاچاق سوخت در سال‌های اخیر بوده و طی همکاری مستمر با مرجع قضائی به نتیجه عملیاتی رسیده است. همچنین اعضای این باند به ۱۱ هزار میلیارد ریال (معادل هزار و صد میلیارد تومان) جزای نقدی و حبس محکوم شدند. بر این اساس و به‌منظور تنویر افکار عمومی، رقم ۱۱ همت وثیقه محکومان که پیش‌تر توسط پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام شده بود، تصحیح می‌شود.

پیش‌تر سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی اعلام کرده بود که جریمه ۱۱ هزار میلیارد تومانی مرتبط با پرونده قاچاق سوخت ظرف یک ساعت واریز شده است؛ موضوعی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت. با این حال، فراجا اعلام کرد رقم صحیح این جریمه ۱,۱۰۰ میلیارد تومان بوده و عدد پیشین اصلاح می‌شود.