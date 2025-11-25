اینترپل به گسترش همکاری با فراجا اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد شرفی، جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا در حاشیه نود و سومین مجمع عمومی سازمان اینترپل، با والدسی اورکیزا، دبیرکل اینترپل دیدار و رایزنی کرد.
در جریان این نشست تخصصی، ساختار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ابعاد مختلف مأموریتهای فراجا به عنوان یکی از ارکان اصلی حفظ نظم و امنیت جمهوری اسلامی ایران با رویکردی نوین و مبتنی بر استانداردهای حرفهای انتظامی مورد تشریح قرار گرفت.
در ادامه سردار شرفی، جایگاه پلیس بینالملل فراجا به عنوان معاونت بینالملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را تشریح و تأکید کرد: دفتر ملی مرکزی تهران به عنوان یکی از ادارات اصلی و تابعه پلیس بینالملل، مسئولیت ارتباط مستقیم و عملیاتی با دبیرخانه سازمان اینترپل و سایر کشورها را بر عهده دارد. این دفتر نقش مهمی در تبادل اطلاعات، استرداد مجرمان بینالمللی، پیگیری اعلانهای قرمز و توسعه همکاریهای پلیسی مشترک ایفا میکند.
وی همچنین از دبیرکل سازمان اینترپل برای سفر به جمهوری اسلامی ایران و بازدید از توانمندیهای فراجا دعوت بعمل آورده و اشاره داشت که حضورش میتواند ظرفیتهای جدیدی برای تعاملات پلیسی چندجانبه و تقویت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در حوزه امنیت جهانی ایجاد کند.
جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا در ادامه، حملات ددمنشانه و مغایر با تمام اصول انسانی، حقوقی و عرف بینالملل علیه مراکز انتظامی کشور، بهویژه دفتر ملی مرکزی تهران را مورد محکومیت جدی قرار داد.
در پایان نیز دبیرکل سازمان جهانی اینترپل، آمادگی آن سازمان بر توسعه و تقویت همکاریهای پلیسی ذیل قواعد و مقررات اینترپل را تاکید نمود.
