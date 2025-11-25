  1. جامعه
  2. انتظامی
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۲

اینترپل به گسترش همکاری با فراجا اعلام آمادگی کرد

اینترپل به گسترش همکاری با فراجا اعلام آمادگی کرد

در حاشیه مجمع عمومی اینترپل، بر تقویت همکاری‌های پلیسی، تشریح نقش دفتر ملی مرکزی تهران و محکومیت حملات اخیر علیه مراکز انتظامی ایران تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد شرفی، جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا در حاشیه نود و سومین مجمع عمومی سازمان اینترپل، با والدسی اورکیزا، دبیرکل اینترپل دیدار و رایزنی کرد.

در جریان این نشست تخصصی، ساختار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ابعاد مختلف مأموریت‌های فراجا به عنوان یکی از ارکان اصلی حفظ نظم و امنیت جمهوری اسلامی ایران با رویکردی نوین و مبتنی بر استانداردهای حرفه‌ای انتظامی مورد تشریح قرار گرفت.

در ادامه سردار شرفی، جایگاه پلیس بین‌الملل فراجا به عنوان معاونت بین‌الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را تشریح و تأکید کرد: دفتر ملی مرکزی تهران به عنوان یکی از ادارات اصلی و تابعه پلیس بین‌الملل، مسئولیت ارتباط مستقیم و عملیاتی با دبیرخانه سازمان اینترپل و سایر کشورها را بر عهده دارد. این دفتر نقش مهمی در تبادل اطلاعات، استرداد مجرمان بین‌المللی، پیگیری اعلان‌های قرمز و توسعه همکاری‌های پلیسی مشترک ایفا می‌کند.

وی همچنین از دبیرکل سازمان اینترپل برای سفر به جمهوری اسلامی ایران و بازدید از توانمندی‌های فراجا دعوت بعمل آورده و اشاره داشت که حضورش می‌تواند ظرفیت‌های جدیدی برای تعاملات پلیسی چندجانبه و تقویت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در حوزه امنیت جهانی ایجاد کند.

جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا در ادامه، حملات ددمنشانه و مغایر با تمام اصول انسانی، حقوقی و عرف بین‌الملل علیه مراکز انتظامی کشور، به‌ویژه دفتر ملی مرکزی تهران را مورد محکومیت جدی قرار داد.

در پایان نیز دبیرکل سازمان جهانی اینترپل، آمادگی آن سازمان بر توسعه و تقویت همکاری‌های پلیسی ذیل قواعد و مقررات اینترپل را تاکید نمود.

کد خبر 6667984

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها