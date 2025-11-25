کشف بیش از ۲۲ کیلو نقره قاچاق در قطار یزد مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی لقایی، جانشین فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا گفت: در راستای اقدامات کنترلی کارکنان پلیس راه آهن یزد حین کنترل وسایل همراه مسافران قطار یزد مشهد با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین پلیسی به وسایل همراه دو نفر از مسافران به هویت‌های معلوم مظنون و مشکوک شدند.

این مقام ارشد انتظامی در ادامه افزود: در بازرسی از داخل کیف‌های همراه افراد مظنون مقدار ۲۲ کیلو و ۹۱۴ گرم نقره فاقد هرگونه مجوز و مدارک قانونی به ارزش تقریبی ۴۴ میلیارد ریال کشف شد.

سردار علی لقایی در پایان با اشاره به اینکه مجموعه پلیس راه آهن در راستای تحقق شعار سال و کمک به اقتصاد کشور و پایش دقیق مرسولات از لحاظ امنیتی با سوداگران و اخلال گران نظم و امنیت اقتصادی و امنیت ملی در حوزه صنعت ریلی قاطعانه برخورد خواهد کرد خاطرنشان کرد: حسب دستور مقام قاضی تعزیرات حکومتی استان یزد، اموال توقیف و به همراه متهمین تحویل پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان یزد شد.