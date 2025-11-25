  1. استانها
  2. هرمزگان
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۷

دستور وزیر ورزش برای تجهیز زورخانه بوموسی

بوموسی-وزیر ورزش و جوانان به رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی دستور داد تا با سفر به بوموسی نسبت به تجهیز سالن زورخانه این جزیره اقدام کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیامالی در ادامه سفر خود به جزیره بوموسی از سالن رشته‌های زورخانه‌ای و پهلوانی این جزیره بازدید کرد.

در حین این بازدید، وزیر ورزش و جوانان در تماس با رئیس فدراسیون رشته‌های زورخانه‌ای و پهلوانی، به او دستور داد ظرف ١۴ روز آتی با سفر به این جزیره و بازدید از این سالن، نسبت به تجهیز بوموسی به امکانات موردنظر برای این توسعه این رشته اقدام کند.

اعزام مربی و مرشد برای آموزش علاقه‌مندان به این رشته به جزیره بوموسی دیگر تاکید وزیر ورزش و جوانان به رئیس فدراسیون در این گفت‌وگوی تلفنی بود.

پس از این گفت‌وگو، مسئول این سالن برای هماهنگی بیشتر برای سفر رئیس فدراسیون، با او به صورت تلفنی به صحبت پرداخت.

