شناسایی استعدادهای فوتسال دختران بوموسی با دستور وزیر ورزش و جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، بازسازی سالن فوتسال و چند منظوره بانوان بوموسی یکی از اتفاقات تازهای است که اخیراً با دستور احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان انجام شد.
وی بعد از ظهر امروز (سه شنبه ۴ آذر ماه) طی سفر یک روزهای که به این جزیره داشت ضمن بازدید از این سالن در جریان وضعیت تیم ردههای سنی فوتسال دختران قرار گرفت.
در پی دیدار وزیر ورزش و جوانان با دختران فوتسالیست بوموسی، وی دستور داد که به منظور شناسایی استعدادهای هر چه بیشتر در این رشته و تقویت فوتسال جزیره، فدراسیون فوتبال نیز وارد عمل شود.
بر این اساس مقرر شد با هماهنگی فدراسیون فوتبال یکی از مربیان سازنده فوتسال زنان کشور به ابوموسی اعزام شود و نسبت به گزینش مستعدین در این رشته اقدام کند.
حمید استیلی، بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال که در این سفر همراه وزیر است نیز از نزدیک در جریان دغدغههای دختران فوتسالیست ابوموسی قرار گرفت و این اطمینان را داد که به واسطه سالها تجربه و حضور خود در عرصه فوتبال کشور مساعدتهای لازم را در این خصوص داشته باشد.
