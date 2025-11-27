به گزارش خبرنگار مهر، در نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت»، ۱۰ مستند از کشورهای مختلف نمایش داده میشوند. این آثار تصویری چند وجهی از بحران انسانی سالهای اخیر در غزه را بازتاب میدهند.
«غزه: کودکی به یغما رفته» ساخته مؤمن غنیم درباره محمد، فرح و صبری است. سه روایت از هزاران قصه کودکانی که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون، در نوار غزه و در دل جنگ زندگی کردهاند. فیلمساز در طول یک سال، مسیر زندگی آنها را در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی دنبال و رنجهایشان را ثبت کرد تا پاسخی برای این پرسش بیابد: جنگ در نگاه کودکان خردسال غزه چگونه است؟
«تو را به خاطر خواهم آورد» ساخته محمدرضا کزنای کارگردان جوان مراکشی است. فیلمساز به طور اتفاقی به یک نوار صوتی بر میخورد که پدربزرگش آن را زمان جنگ اعراب و رژیم صهیونیستی در اکتبر ۱۹۷۳ ضبط کرده است. کزنای جست و جوی رد پای پدربزرگش را آغاز می کند و در این مسیر با گروهی از سربازان سابق مواجه می شود؛ کسانی که تاریخ فراموششان کرده، از جامعه طرد شده و کشورشان با آنان ناعادلانه رفتار کرده است.
«وعده» به کارگردانی حسین علی قانصو مستندی کوتاه است که در جنوب لبنان، منطقهای آسیبدیده از جنگ، تصویربرداری شده است. فیلم دیالوگ و مکالمه ای ندارد و تنها از صداهای طبیعی و موسیقی استفاده میکند تا بیننده بتواند تمرکز خود را به طور کامل بر ویرانی ها معطوف کند.
«عدس» ساخته حمدی خلیل الحسینی و سمر طاهر لولو سرآشپزی فلسطینی را روایت میکند که از سرگرمی مورد علاقه خود به عنوان سپری در برابر قحطی ناشی از جنگ در غزه استفاده می کند و روحیه مقاومت و امید را در دل جامعه اش زنده نگه می دارد.
«هفده دلار و هفتاد و چهار سنت» به کارگردانی جاستین مشعوف روایت زندگی حمزه، زندانی محکوم به حبس ابد در کالیفرنیاست. در سال ۲۰۲۳، پس از محاصره غزه توسط رژیم صهیونیستی، او تمام حقوق ماهانهاش از کار در زندان را به مبلغ ۱۷ دلار و ۷۴ سنت، برای کمک به مردم غزه اهدا میکند. این اقدام کوچک انسانی، جنبشی گسترده از همبستگی و امید را در دنیا برمیانگیزد.
«بازی ادامه دارد» ساخته محمد مصباح در تابستان ۲۰۲۴ روایت میشود. در کرانه باختری. رشید که توسعه دهنده بازیهای ویدیویی است، می کوشد ۲ پسرش را در میان حملات ارتش رژیم صهیونیستی و جنگ در غزه بزرگ کند، در حالی که شبها روی بازیهایی کار میکند که واقعیتهای تلخ فرزندپروری در منطقه جنگی را منعکس میکنند.
«سقوط یک مرد» ساخته جیوفانی سی لوروسو درباره کشتار صبرا و شتیلا یکی از دلخراش ترین قتل عام های جهان است که توسط ارتش رژیم صهیونیستی برای کشتار شهروندان فلسطینی و شیعیان لبنانی انجام شد. در جریان این رویداد تلخ و غیرانسانی بیش از سههزار نفر، قربانی شدند.
«هند رجب در محاصره» ساخته ناجی سلامه مستندی کوتاه بر اساس ماجرایی واقعی است. فیلم تماس تلفنی میان نیروهای هلال احمر و هند رجب را روایت می کند؛ دختر شش ساله ای که هنگام فرار و مخفی شدن در غزه، در یک خودرو گیر میافتد. فیلم از نگاه رعنا الفقیه، یکی از نیروهای هلال احمر و دیگر شاهدان این واقعه روایت می شود.
در «یادداشتهایی بر تبعید» ساخته گوستاوو کاسترو راوی تصاویر دیدار با خانوادهای برزیلی- فلسطینی در کرانه باختری در سال ۲۰۱۸، پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ دوباره بازبینی میشود. آنچه قرار بود فیلمی درباره امکان همزیستی در سرزمین اشغالی باشد، به بازتابی تلخ از استعمار، آپارتاید، نسلکشی و پخش بیامان تصاویر جنگ اخیر بدل میشود؛ تصاویری که توسط خود قربانیان این کشتار خلق شدهاند.
«واژههای آزاد: شاعری از غزه» ساخته عبدالله هارون ایلهان زندگی مصعب أبو توهة، شاعر زندانی اهل غزه و برنده جایزه پولیتزر را دنبال میکند. هنر او به صدایی نیرومند از مقاومت و امید در دلِ سرکوب بدل شده است.
بخش مستندهای غزه برای دومین سال پیاپی به صورت مسابقه بینالملل در جشنواره «سینماحقیقت» برگزار میشود. نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» با دبیری محمد حمیدی مقدم از ۱۹ تا ۲۵ آذر برگزار میشود.
نظر شما