رشید مشهراوی فیلمساز فلسطینی و داور بخش بین‌الملل نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این جشنواره گفت: از توجه و دقتی که دست‌اندرکاران جشنواره در انتخاب و نمایش فیلم‌ها داشته‌اند خرسندم؛ چراکه مشخص است تلاش جدی و حرفه‌ای صورت گرفته و علاقه و اشتیاق مخاطبان برای تماشای فیلم‌ها نیز این موضوع را تأیید می‌کند. آنچه در این چند روز مشاهده کرده‌ام نشان می‌دهد جشنواره وظیفه خود را به‌خوبی انجام داده است.

وی در ادامه، درباره مستندهایی که درباره فلسطین و غزه ساخته می‌شود، اظهار کرد: مسلماً هیچ فیلمی نمی‌تواند به‌طور کامل شرایط دشواری را که مردم غزه در ۲ سال اخیر تجربه کرده و همچنان تحمل می‌کنند، توصیف یا بازآفرینی کند. با این حال، بیان این واقعیت‌ها ضروری است و تاریخ سینما در چنین موقعیت‌هایی نقش خود را نشان می‌دهد؛ جایی که فیلمسازان تلاش می‌کنند آنچه را که بر مردم می‌گذرد، ثبت و روایت کنند.

این فیلمساز فلسطینی تاکید کرد: در حالی‌که بسیاری از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در غزه هدف قرار گرفته و جان خود را از دست داده‌اند، ثبت این وقایع در قالب فیلم می‌تواند پیام را روشن‌تر و رساتر به گوش جهانیان برساند.

وی ادامه داد: رژیم اشغالگر صهیونیستی نمی‌خواست اخبار غزه به گوش جهانیان برسد اما وقایع غزه با وجود مستندسازان می‌تواند ماندگار شود و مردم نیز از اتفاقات آن منطقه با خبر شوند.

این مستندساز درباره همکاری مشترکش با مرکز گسترش توضیح داد: ما با همکاری مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی همکاری مشترکی داشتیم و چهار فیلم کوتاه ساختیم که قرار است روز شنبه و یکشنبه درباره آنها بیشتر صحبت شود.

مشهراوی در پایان بیان کرد: این آثار درباره غزه ساخته شده‌اند و من در مقام کارگردان حضور ندارم بلکه تهیه‌کننده، مشاور فنی و پیشنهاددهنده موضوعات فیلم هستم. من همواره سعی کرده‌ام در نقش حامی و پشتیبان این پروژه‌ها فعالیت کنم تا صدای غزه به گوش جهانیان برسد.