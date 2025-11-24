برپایی بخش مجموعه عکس «سینماحقیقت» در خانه هنرمندان؛ معرفی آثار «غزه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، برنامههای بخش مجموعه عکس مستند نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» در خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
همزمان با برگزاری جشنواره «سینماحقیقت» در پردیس سینمایی ملت، نمایشگاه مجموعه عکس مستند، نمایش آثار مستند مرتبط با این بخش و کارگاههای تخصصی با حضور استادان عکاسی و کارشناسان حوزه عکس مستند، در خانه هنرمندان برپا میشود.
جدول برنامههای نمایشگاهی، آموزشی و نشستهای خانه عکس مستند «سینماحقیقت» به زودی اعلام میشود.
مهدی سروری مدیر اجرایی بخش «از قاب تا روایت مستند» مجموعه عکس مستند «سینماحقیقت» در خانه هنرمندان است.
معرفی مستندهای بخش مسابقه «غزه»
۱۰ مستند خارجی در بخش مسابقه «غزه» نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» نمایش داده میشود.
این آثار عبارتند از:
«غزه: کودکی به یغما رفته» ساخته مؤمن غنیم (فلسطین، قطر)، «تو را به خاطر خواهم آورد» ساخته محمدرضا کزنای، (مراکش، قطر)، «وعده» ساخته حسین علی قانصو (لبنان)، «عدس» ساخته حمدی خلیل الحسینی، سمر طاهر لولو (فلسطین)، «هفده و هفتاد و چهار دلار» ساخته جاستین مشعوف (آمریکا)، «بازی ادامه دارد» ساخته محمد مصباح (فرانسه، فلسطین)، «سقوط یک مرد» ساخته جیوفانی سی لوروسو (ایتالیا، لبنان)، «هند رجب در محاصره» ساخته ناجی سلامه (اردن)، «یادداشتهایی بر تبعید» ساخته گوستاوو کاسترو (برزیل، فلسطین) و «واژههای آزاد: شاعری از غزه» ساخته عبدالله هارون ایلهان (مصر، ترکیه) امسال دومین دوره برگزاری بخش مسابقه «غزه» است.
نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» از ۱۹ تا ۲۵ آذر ۱۴۰۴ با دبیری محمد حمیدی مقدم در پردیس سینمایی ملت برگزار میشود.
نظر شما