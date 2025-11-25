به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار توکل فرهادی روز سهشنبه در یادواره شهدای بسیج ادارات و جنگ ۱۲ روزه تحمیلی گفت: اگر دشمن غدار و زیادهخواه، دست از پا خطا کند و گمان برد که میتواند ملت ما را از آرمانهایش منصرف کند، سخت در اشتباه است و تنبیه خواهد شد.
وی با اشاره به گستاخی رژیم منحوس صهیونستی در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی گفت: دشمن با تمام توان و حمایت استکبار هدفش براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود، خوشبختانه با فرماندهی حکیمانه مقام معظم رهبری و فداکاری نیروهای مسلح و ولایتمداری مردم با بصیرت توطئههای شوم دشمنان نقش برآب شد.
سرهنگ فرهادی با بیان اینکه باید هر لحظه گوش به فرمان مقام معظم رهبری باشیم گفت: ما هیچ موقع در طول تاریخ انقلاب اسلامی ایران آغاگر جنگ نبودهایم ولی هر لحظه با فرمان فرمانده معظم کل قوا آماده پاسخگویی سخت علیه دشمنان متجاوز هستیم.
فرمانده سپاه ناحیه اهر با بیان اینکه بسیج متشکل از آحاد مردم ولایتمدار جمهوری اسلامی ایران است گفت: مردم غیرتمند و انقلابی ما، همواره در طول تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی، بسیجی وار ثابت کردهاند که پای آرمانهای بلند شهدا ایستادهاند و حضور پرشور و عاطفهآمیز امروزشان در زیر تابوت این شهیدان گمنام، گواه روشنی بر این ادعا است.
