لاوروف: سرویس های اطلاعاتی غرب در جذب دیپلمات های روس ناکام ماندند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت: بنگاه خبرپراکنی غرب در جعل اخبار ضد روسی و تنفرپراکنی از روس تبحر دارد.

وی افزود: روسیه در صورتی که غرب آماده نشستن پای میز مذاکرات باشد، دیدگاههای خود را تشریح خواهد کرد.

لاوروف گفت: بیشتر کشورهای عضو بریکس از عضویت فرانسه در این سازمان خوشاحل نخواهند شد.

وی افزود: من در حال برگزاری جلساتی با نمایندگان شرکت‌های فرانسوی هستم که همچنان در روسیه فعالیت دارند.

لاوروف در مورد عدم ارائه اطلاعات توسط سازمان ملل در مورد قربانیان پوچا نیز گفت که این برای سازمانی که هر واقعیتی را در صورت لزوم منتشر می‌کند، ننگ است.

وزیر خارجه روسیه بیان کرد: روسیه قصد ندارد شرکت‌های خارجی باقی‌مانده در این کشور را اخراج یا حقوق آنها را محدود کند.

وی افزود: سندی که کشورهای گروه هفت برای دفاع از اصول بازار آزاد تصویب کردند، خودافشاگری است.

لاوروف گفت: سازمان‌های اطلاعاتی غربی بارها تلاش کرده‌اند دیپلمات‌های روسی را جذب کنند، اما تلاش‌های آنها چندان موفقیت‌آمیز نبوده است.

وزیر خارجه روسیه بیان کرد: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فرد بسیار صادقی است.