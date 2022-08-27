تحمیل ارزش های جعلی غرب را نمی پذیریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه گفت که مسکو تلاش‌های غرب را برای منزوی کردن کشورهایی که از حاکمیت مستقل خود دفاع می‌کنند، نمی‌پذیرد.

لاوروف خطاب به برگزارکنندگان و شرکت کنندگان در اولین اجلاس جهانی جوانان که در شهر «کازان» روسیه برگزار می‌شود، افزود: روابط روسیه و سازمان کنفرانس اسلامی و همچنین کشورهای عضو آن شاهد شتاب و توسعه بوده است و ما آماده افزایش همکاری با آنها بر اساس برابری، منافع متقابل، احترام به هویت فرهنگی و تمدنی و حق تعیین مستقل مسیرهای توسعه هستیم.

وی تصریح کرد: ما تحمیل گسترده ارزش‌های جعلی و ساختگی غرب، تلاش برای منزوی ساختن کشورهایی که مدافع حاکمیت مستقل خود هستند و همچنین تشکیل بلوک‌ها و ائتلاف‌ها علیه آنها را نمی‌پذیریم.

وزیر امور خارجه روسیه در پایان تأکید کرد: انتخاب یک شهر روسیه برای برگزاری اجلاس بررسی سیاست جوانان در کشورهای اسلامی، گواه بر ماهیت چندوجهی روابط روسیه با کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و حمایت گسترده عمومی بین المللی از این سازمان است.‌