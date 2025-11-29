الیزه محورهای رایزنی میان ماکرون و زلنسکی را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، کاخ الیزه امروز شنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: ولودیمیر زلنسکی (رئیس جمهور اوکراین) در اول دسامبر (دوشنبه هفته جاری، ۱۰ آذر ماه) با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، در پاریس دیدار خواهد کرد.

در بیانیه صادره از سوی کاخ الیزه در این خصوص آمده است: رئیس جمهور فرانسه و رئیس جمهور اوکراین در مورد وضعیت فعلی و شرایط صلح پایدار، مطابق با مذاکرات ژنو، طرح ایالات متحده و هماهنگی نزدیک با اروپایی‌ها، گفتگو خواهند کرد.

بیانیه الیزه اضافه می‌کند: زلنسکی و ماکرون همچنین در مورد کار مداوم بر ضمانت‌های امنیتی در چارچوب به اصطلاح ائتلاف کشورهای داوطلب گفتگو خواهند کرد.