به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی در نشست با جمعی از خیرین حوزه سلامت، منابع طبیعی و آبخیزداری و فعالیتهای فرهنگی و آموزشی با اشاره به رویکرد استاندار هرمزگان اظهار داشت: تقویت روحیه خیرسازی در حوزه درمان و آموزش همواره از اولویتهای مدیریت ارشد استان بوده است.
وی افزود: همه ظرفیتهای استانی و ملی اعم از دولت، خیرین و مردم باید در کنار یکدیگر برای خدمترسانی مؤثرتر و تسهیل امور به کار گرفته شوند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان بر اهمیت نقش خیرین در زمینه آموزش، حفاظت و احیای محیط زیست تأکید کرد و گفت: فرهنگ خیرین یک سرمایه ناملموس اجتماعی و ارزشمند است که از حفاظت محیط زیست تا ساخت مدارس و توسعه زیرساختهای عمومی را در بر میگیرد و باید از تمامی ظرفیت این سرمایه اجتماعی در سطح استان بهصورت همهجانبه بهرهبرداری شود.
نفیسی با تأکید بر موضوع شفافیت مالی و پایداری فعالیتها اظهار داشت: شفافیت و استمرار عملکرد، دو عامل مهم در جذب خیرین و تداوم مسیر مراکز خیریه و نهادهای مردمی است.
وی بر ضرورت تقویت تعامل و همافزایی میان دستگاههای اجرایی و جامعه خیرین بهمنظور توسعه پایدار و ارتقای سطح خدماترسانی در استان تأکید کرد.
گفتنی است در این نشست نمایندگان خیرین نقطه نظرات خود را در حوزههای مختلف بیان کردند.
