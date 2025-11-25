  1. استانها
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۱

تقویت روحیه خیرسازی در حوزه درمان و آموزش از اولویت‌های هرمزگان است

بندرعباس- قائم‌مقام استاندار هرمزگان بر نقش شفافیت و بهره‌گیری از ظرفیت خیرین در حوزه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: تقویت روحیه خیرسازی در حوزه درمان و آموزش از اولویت‌های هرمزگان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی در نشست با جمعی از خیرین حوزه سلامت، منابع طبیعی و آبخیزداری و فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی با اشاره به رویکرد استاندار هرمزگان اظهار داشت: تقویت روحیه خیرسازی در حوزه درمان و آموزش همواره از اولویت‌های مدیریت ارشد استان بوده است.

وی افزود: همه ظرفیت‌های استانی و ملی اعم از دولت، خیرین و مردم باید در کنار یکدیگر برای خدمت‌رسانی مؤثرتر و تسهیل امور به کار گرفته شوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان بر اهمیت نقش خیرین در زمینه آموزش، حفاظت و احیای محیط زیست تأکید کرد و گفت: فرهنگ خیرین یک سرمایه ناملموس اجتماعی و ارزشمند است که از حفاظت محیط زیست تا ساخت مدارس و توسعه زیرساخت‌های عمومی را در بر می‌گیرد و باید از تمامی ظرفیت این سرمایه اجتماعی در سطح استان به‌صورت همه‌جانبه بهره‌برداری شود.

نفیسی با تأکید بر موضوع شفافیت مالی و پایداری فعالیت‌ها اظهار داشت: شفافیت و استمرار عملکرد، دو عامل مهم در جذب خیرین و تداوم مسیر مراکز خیریه و نهادهای مردمی است.

وی بر ضرورت تقویت تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و جامعه خیرین به‌منظور توسعه پایدار و ارتقای سطح خدمات‌رسانی در استان تأکید کرد.

گفتنی است در این نشست نمایندگان خیرین نقطه نظرات خود را در حوزه‌های مختلف بیان کردند.

