نفیسی: استمرار آموزش کلید اصلی تغییر رفتار و ارتقای آگاهی عمومی است

بندرعباس- قائم مقام استاندار هرمزگان با تأکید بر ضرورت بهسازی محیط و ارتقاء سطح آگاهی عمومی، این دو محور را از مؤثرترین و کلیدی‌ترین راهکارهای پیشگیری و مقابله با پشه آئدس دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی با تأکید بر ضرورت بهسازی محیط و افزایش سطح آگاهی عمومی، این دو محور را از مؤثرترین و کلیدی‌ترین راهکارهای پیشگیری و مقابله با پشه آئدس و بیماری تب دنگی عنوان کرد.

وی ضمن تأکید بر اهمیت آموزش و اطلاع‌رسانی مستمر، بیان کرد: اطلاع‌رسانی باید به گونه‌ای هدفمند و اثرگذار انجام پذیرد که منجر به تغییر رفتار جامعه شود و این فرآیند آموزشی بدون وقفه و با استمرار کامل ادامه یابد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان همچنین آگاه‌سازی عمومی را از الزامات و اقدامات حیاتی در حوزه پیشگیری دانسته و از تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست در چارچوب وظایف قانونی و مسئولیت‌های محوله، همکاری همه‌جانبه و مؤثر خود را در این زمینه به عمل آورند.

