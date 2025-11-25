شفافیت، ستون فقرات بورس؛ صنعت رایانه در صدر شفافیت ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه چهارم آذر ۱۴۰۴، چهارمین آئین اهدای تندیس شفافیت با حضور معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد. در این مراسم، حمید یاری با تشریح نتایج ارزیابی‌های سال جاری اعلام کرد که در مجموع بیش از ۱۰۵ هزار آیتم برای سنجش میزان شفافیت شرکت‌های بورسی و فرابورسی بررسی شده است.

یاری شفافیت را ستون فقرات نهادهای نظارتی و به‌ویژه سازمان بورس دانست و تأکید کرد که این رویکرد نقش مهمی در جلب اعتماد ذی‌نفعان، کاهش ریسک برای سرمایه‌گذاران و ارتقای کارآمدی شرکت‌ها دارد. او افزود مدل ارزیابی که از دو سال پیش در سازمان پیاده‌سازی شده، اکنون به‌خوبی توان خود را نشان داده و منجر به افزایش دقت و عمق تحلیل در حوزه نظارت شده است.

به گفته معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران، امتیاز حاکمیت شرکتی امسال نسبت به سال گذشته رشد ۲ درصدی داشته است. در حالی که سال گذشته ۵۴۲ شرکت مورد بررسی قرار گرفتند، این رقم امسال به ۵۶۰ شرکت افزایش یافته است. وی توضیح داد که بخش قابل توجهی از داده‌های دقیق و قابل اتکا مربوط به شرکت‌هایی است که صورت‌های مالی خود را زیر نظر سازمان حسابرسی تهیه می‌کنند و این همکاری، کیفیت ارزیابی‌ها را ارتقا داده است.

یاری با اشاره به اینکه در ارزیابی‌های امسال صنعت رایانه بالاترین امتیاز را در حوزه حاکمیت شرکتی کسب کرده است، گفت پس از آن صنعت استخراج کالاهای فلزی در جایگاه دوم قرار دارد و در مجموع پنج صنعت برتر، نقش سهام‌داران عمده در رعایت اصول حاکمیت شرکتی چشمگیر بوده است. او در عین حال خاطرنشان کرد که برخی صنایع با ساختار حاکمیتی دولتی یا دارای نهادهای ناظر موازی همچون بانک و بیمه هنوز با چالش‌های نظارتی مواجه‌اند، اما همراهی بانک مرکزی و بیمه مرکزی در فرآیند ارزیابی‌ها قابل تقدیر است.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران با اشاره به رویکرد جدید سازمان در برگزاری آئین تندیس شفافیت گفت تمرکز تنها بر افشای اطلاعات نیست، بلکه در این دوره تلاش شده از الگوهای تحلیلی و مدل‌سازی‌های نوین برای سنجش واقعی‌تر عملکرد شرکت‌ها استفاده شود.

یاری افزود نسبت به سال گذشته، هم در کیفیت داده‌ها و هم در عملکرد ناشران شاهد رشد قابل ملاحظه‌ای بوده‌ایم؛ بخشی از نواقص دوره‌های پیشین برطرف شده و مشارکت ناشران در ارائه اطلاعات دقیق‌تر به شکل محسوسی افزایش یافته است. او رشد تعداد شرکت‌های فرابورسی را نیز یکی از نشانه‌های مثبت توسعه فرهنگ شفافیت در کل بازار سرمایه دانست و ابراز امیدواری کرد که سایر صنایع نیز در سال‌های آینده به این جریان بپیوندند تا ساختار حاکمیت شرکتی کشور بیش از گذشته تقویت شود.