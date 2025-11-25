به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، چهارمین دوره آئین «اهدای تندیس شفافیت» امروز سه‌شنبه چهارم آذر ۱۴۰۴ از ساعت ۱۵ در سالن آمفی‌تئاتر سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار می‌شود. در این مراسم، ناشرانی که در سال مالی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ در حوزه‌های شفافیت، حاکمیت شرکتی و تکریم و پاسخگویی به سهام‌داران بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، معرفی و با اهدای تندیس شفافیت مورد تقدیر قرار می‌گیرند. رویداد امسال با حضور جمعی از مقامات دولتی، نمایندگان مجلس، مدیران ارشد سازمان بورس، ناشران و فعالان بازار سرمایه انجام می‌شود.

فرایند رتبه‌بندی ناشران اوراق بهادار، که از سال ۱۳۸۹ آغاز و پس از تغییرات اساسی در دستورالعمل افشای اطلاعات در سال ۱۳۹۶ برای چند سال متوقف شده بود، با تشکیل اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران در سازمان بورس از سال ۱۴۰۰ مجدد فعال شد. این رتبه‌بندی در دو شاخص قابلیت اتکا و به‌موقع بودن اطلاعات بنا شده و طی یک‌سال و نیم بازنگری، دستورالعمل امتیازدهی جدید بر اساس استانداردهای به‌روز تدوین شد.

امیر طایفه‌ابراهیمی، رئیس اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران، با اشاره به این روند، تشکیل اداره را نقطه عطفی برای سازماندهی و ارتقای شفافیت در بازار سرمایه دانست و تأکید کرد این فرایند اکنون به پشتوانه زیرساختی منسجم و آیتم‌های علمی دقیق اجرا می‌شود.

در میزگرد تخصصی پیش از برگزاری مراسم، محمدمهدی مومن‌زاده، مدیرعامل شرکت توسعه مالی مهرآیندگان، تشکیل اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران را یک اقدام نهادی مهم با رویکرد نوآورانه خواند و گفت اقتصاددانان مسیر جهش اقتصادی را بر پایه نهادسازی و نوآوری تعریف می‌کنند و این اداره با دسترسی به اطلاعات دقیق و بهره‌گیری از متخصصان برجسته، به ارتقای سطح تحلیل بازار کمک کرده است. وی دستورالعمل امتیازدهی به ناشران را از معدود دستورالعمل‌هایی دانست که بخش عمده‌ای از نظریات مالی، حسابداری و گزارشگری را پوشش می‌دهد.

محمد عزیزاللهی، مدیرعامل شرکت همکاران سیستم و از برندگان دوره‌های پیشین، در همین میزگرد، موفقیت پایدار شرکت را ناشی از رویکرد ساختاری و فرهنگی به شفافیت عنوان کرد. او تاکید کرد شفافیت باید به‌عنوان ارزش بنیادین در فرهنگ سازمانی نهادینه شود، نه صرفاً در قالب رعایت الزامات و آئین‌نامه‌ها. عزیزاللهی سابقه اجرای ساختار حاکمیت شرکتی در همکاران سیستم را به دهه ۸۰ و آغاز رسمی آن را به سال ۱۳۹۰ نسبت داد و افزود که این رویکرد، بلوغ سیستم گزارشگری شرکت را تقویت کرده است. وی حسابرسی داخلی و مستقل را نه فقط ابزار کنترل، بلکه محرک رشد سازمان دانست و گفت سخت‌گیری‌های حرفه‌ای حسابرسان فرصتی برای ارتقای ساختارهای سازمانی محسوب می‌شود.

آئین اهدای تندیس شفافیت، که با هدف شناسایی و حمایت از ناشران برتر بازار سرمایه در حوزه شفافیت برگزار می‌شود، امسال در فضایی متفاوت و با تکیه بر شاخص‌های علمی، تجربه‌محور و ارزش‌محور، مسیر جدیدی را برای تقویت فرهنگ پاسخگویی و حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران ترسیم می‌کند.