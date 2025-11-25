  1. اقتصاد
۴ آذر، روز شفافیت در بازار سرمایه؛ امروز برترین ناشران معرفی می‌شوند

آیین اهدای تندیس شفافیت امروز در سازمان بورس برگزار می‌شود؛ رویدادی که با معرفی برترین ناشران سال، پرده از روند رتبه‌بندی و دستورالعمل‌های نوین ارتقای شفافیت در بازار سرمایه ایران برمی‌دارد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، چهارمین دوره آئین «اهدای تندیس شفافیت» امروز سه‌شنبه چهارم آذر ۱۴۰۴ از ساعت ۱۵ در سالن آمفی‌تئاتر سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار می‌شود. در این مراسم، ناشرانی که در سال مالی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ در حوزه‌های شفافیت، حاکمیت شرکتی و تکریم و پاسخگویی به سهام‌داران بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، معرفی و با اهدای تندیس شفافیت مورد تقدیر قرار می‌گیرند. رویداد امسال با حضور جمعی از مقامات دولتی، نمایندگان مجلس، مدیران ارشد سازمان بورس، ناشران و فعالان بازار سرمایه انجام می‌شود.

فرایند رتبه‌بندی ناشران اوراق بهادار، که از سال ۱۳۸۹ آغاز و پس از تغییرات اساسی در دستورالعمل افشای اطلاعات در سال ۱۳۹۶ برای چند سال متوقف شده بود، با تشکیل اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران در سازمان بورس از سال ۱۴۰۰ مجدد فعال شد. این رتبه‌بندی در دو شاخص قابلیت اتکا و به‌موقع بودن اطلاعات بنا شده و طی یک‌سال و نیم بازنگری، دستورالعمل امتیازدهی جدید بر اساس استانداردهای به‌روز تدوین شد.

امیر طایفه‌ابراهیمی، رئیس اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران، با اشاره به این روند، تشکیل اداره را نقطه عطفی برای سازماندهی و ارتقای شفافیت در بازار سرمایه دانست و تأکید کرد این فرایند اکنون به پشتوانه زیرساختی منسجم و آیتم‌های علمی دقیق اجرا می‌شود.

در میزگرد تخصصی پیش از برگزاری مراسم، محمدمهدی مومن‌زاده، مدیرعامل شرکت توسعه مالی مهرآیندگان، تشکیل اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران را یک اقدام نهادی مهم با رویکرد نوآورانه خواند و گفت اقتصاددانان مسیر جهش اقتصادی را بر پایه نهادسازی و نوآوری تعریف می‌کنند و این اداره با دسترسی به اطلاعات دقیق و بهره‌گیری از متخصصان برجسته، به ارتقای سطح تحلیل بازار کمک کرده است. وی دستورالعمل امتیازدهی به ناشران را از معدود دستورالعمل‌هایی دانست که بخش عمده‌ای از نظریات مالی، حسابداری و گزارشگری را پوشش می‌دهد.

محمد عزیزاللهی، مدیرعامل شرکت همکاران سیستم و از برندگان دوره‌های پیشین، در همین میزگرد، موفقیت پایدار شرکت را ناشی از رویکرد ساختاری و فرهنگی به شفافیت عنوان کرد. او تاکید کرد شفافیت باید به‌عنوان ارزش بنیادین در فرهنگ سازمانی نهادینه شود، نه صرفاً در قالب رعایت الزامات و آئین‌نامه‌ها. عزیزاللهی سابقه اجرای ساختار حاکمیت شرکتی در همکاران سیستم را به دهه ۸۰ و آغاز رسمی آن را به سال ۱۳۹۰ نسبت داد و افزود که این رویکرد، بلوغ سیستم گزارشگری شرکت را تقویت کرده است. وی حسابرسی داخلی و مستقل را نه فقط ابزار کنترل، بلکه محرک رشد سازمان دانست و گفت سخت‌گیری‌های حرفه‌ای حسابرسان فرصتی برای ارتقای ساختارهای سازمانی محسوب می‌شود.

آئین اهدای تندیس شفافیت، که با هدف شناسایی و حمایت از ناشران برتر بازار سرمایه در حوزه شفافیت برگزار می‌شود، امسال در فضایی متفاوت و با تکیه بر شاخص‌های علمی، تجربه‌محور و ارزش‌محور، مسیر جدیدی را برای تقویت فرهنگ پاسخگویی و حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران ترسیم می‌کند.

علی فروزانفر

