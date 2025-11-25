به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی که به منظور پیگیری طرح‌های توسعه‌ای حوزه سلامت به قم سفر کرده، بعدازظهر سه شنبه با حضور در بیمارستان نور، در جریان آخرین وضعیت احداث این مرکز قرار گرفت.

مسئولان اجرایی این بیمارستان گزارشی از میزان پیشرفت عملیات ساختمانی و تجهیزاتی بیمارستان ارائه دادند و به تشریح فعالیت‌های در دست اقدام پرداختند.

در ادامه بازدید، ظفرقندی ضمن گفت‌وگو با مدیران بیمارستان، در جریان برخی چالش‌ها و ضرورت‌های اجرایی قرار گرفت و بر تسریع در تکمیل این پروژه مهم درمانی استان قم تاکید کرد.

بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی نور با ظرفیت ۵۰۶ تخت در ۱۲ طبقه و زمینی به مساحت ۸۰ هزار مترمربع و با زیربنایی حدود ۶۵ هزار مترمربع در بلوار آیت‌الله بروجردی با حمایت آیت‌الله سیستانی در حال ساخت است.

گفتنی است، بیمارستان در حال ساخت نور شامل بخش‌های تخصصی و فوق‌تخصصی مانند قلب و عروق، مرکز جامع سرطان با بخش‌هایی شامل پزشکی هسته‌ای، اعصاب و روان، بستری مردان و زنان، آزمایشگاه بالینی و پاتولوژی و آزمایشگاه اورژانس، تصویربرداری، زایمان و سزارین، جراحی سرپایی، بخش‌های تشخیصی - درمانی، آزمایشات فیزیولوژیک، تست‌های ریوی، بخش ناباروری، مراقبت‌های ویژه، گوارش و کبد، دیالیز، سنگ‌شکن، رادیوتراپی، بخش نوزادان و کودکان، فیزیوتراپی و بازتوانی است.