تأمین آب باغداران سامان و بن محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی ظهر سه‌شنبه در جمع باغداران شهرستان‌های بن و سامان با اشاره به خشکسالی دو دهه اخیر و کاهش منابع آبی در سرشاخه‌های زاینده‌رود، اظهار داشت: در نشست‌های برگزار شده با نمایندگان باغداران در استانداری، تمامی مسائل با صداقت و شفافیت مطرح شد.

وی با تأکید بر لزوم همکاری همه‌جانبه برای عبور از بحران آب، افزود: هدف ما مدیریت عادلانه و شفاف منابع آبی با مشارکت باغداران، شورای تأمین و دستگاه‌های اجرایی است تا حقوق مردم به‌درستی رعایت شود.

مردانی با بیان اینکه کشور و استان چهارمحال و بختیاری از حدود ۲۰ سال پیش با پدیده خشکسالی مواجه هستند، تصریح کرد: مدیریت منابع آب و اولویت‌بندی مصرف، به‌ویژه در بخش کشاورزی و آب شرب، از اهمیت بالایی برخوردار است و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال زراعی گذشته (مهر ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴) گفت: در این مدت جلسات متعددی با نمایندگان باغداران برگزار شد و در ششم اردیبهشت‌ماه سال جاری، از حقوق آنان دفاع شد.

وی ادامه داد: با وجود اینکه در شرایط خشکسالی، هیچ‌گاه در تابلو منابع و مصارف آب، تخصیص ۱۰۰ میلیون مترمکعب برای باغداران سامان و بن پیش‌بینی نشده بود، اما با حمایت مسئولان استان و همکاری جهاد کشاورزی و شرکت برق، سهم مورد نیاز بخش کشاورزی و شرب تأمین شد.

مردانی خاطرنشان کرد: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، مقرر شد تا پایان شهریور ۱۴۰۴، حدود ۱۹۰ میلیون مترمکعب آب در پشت سد زاینده‌رود برای تأمین آب شرب استان‌های چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد باقی بماند که این هدف محقق شد. همچنین وزارت نیرو مدیریت رهاسازی مرحله‌ای آب را به استان اصفهان واگذار کرد که در چهار مرحله انجام شد.

وی با اشاره به هشدارهای وزارت نیرو مبنی بر خاموشی پمپاژها به دلیل نبود بارش مؤثر در مهرماه، گفت: با پیگیری مسئولان و حمایت از حقوق باغداران، آبیاری باغات در مهرماه بدون مشکل انجام شد. با این حال، طبق گزارش سازمان هواشناسی، در پاییز بارش مؤثری در سرشاخه‌های زاینده‌رود نداشتیم و میزان آب پشت سد به کمتر از ۱۳۰ میلیون مترمکعب رسید، در حالی که ورودی سد بین ۶ تا ۶.۵ مترمکعب و خروجی آن ۱۴ مترمکعب برآورد شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری از انجام مکاتبات با رئیس‌جمهور، وزیر نیرو و وزیر جهاد کشاورزی برای مدیریت منابع آب در دو ماه آینده خبر داد و گفت: دوم آذرماه، معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که حدود ۱.۵ میلیون مترمکعب آب برای باغداران تخصیص داده خواهد شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته برای ارتباط با وزیر نیرو، گفت: تلاش‌ها در این زمینه ادامه دارد و با تغییرات مدیریتی در وزارت نیرو، مدیریت منابع آبی استان‌ها به‌صورت یکپارچه و جامع دنبال خواهد شد.

وی با استناد به گزارش‌های هواشناسی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها، در مناطق کوهرنگ و چلگرد باید تاکنون حدود ۳۰۰ میلی‌متر بارش ثبت می‌شد، اما تنها پنج میلی‌متر بارش گزارش شده است. در شهرستان بن نیز انتظار می‌رفت بین ۵۰ تا ۶۰ میلی‌متر بارش داشته باشیم که تاکنون هیچ بارشی ثبت نشده و در سامان نیز بارش مورد انتظار ۴۰ تا ۵۰ میلی‌متر بوده که محقق نشده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: با دفاع اعضای شورای تأمین استان و نمایندگان باغداران، در آخرین مکاتبه وزیر جهاد کشاورزی نیز بر تخصیص ۱.۵ میلیون مترمکعب آب برای حداقل آبیاری باغات تأکید شده است.