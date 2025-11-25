به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی، بعد از روز سهشنبه در آئین نهمین سالگرد ارتحال آیتالله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی در قم، با بیان اینکه آشناییاش با آیتالله موسوی اردبیلی به سالهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی بازمیگردد، اظهار داشت: در فضای فکری و سیاسی آن دوران، حضور چهرههایی چون ایشان برای نسل جوان الهامبخش و راهگشا بود و بسیاری از جوانان آن دوره، مسیر فکری خود را از چنین روحانیانی میگرفتند.
وی اعتماد گسترده نسل دانشجو به آیتالله موسوی اردبیلی را یکی از ویژگیهای مهم آن دوره دانست و افزود: در سالهای دانشجویی، ما به دنبال روحانیانی بودیم که علاوه بر هدایت فکری، در مسائل جوانان نیز همراه و راهنما باشند و در میان شخصیتهای آن زمان، مرحوم شهید مطهری و آیتالله موسوی اردبیلی جایگاهی ویژه و اثرگذار داشتند و فضای فکری جوانان به شدت وامدار حضور آنان بود.
وزیر بهداشت با اشاره به چندبعدی بودن شخصیت آن مرحوم گفت: آیتالله موسوی اردبیلی نهتنها در حوزه علوم دینی، بلکه در عرصههای اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی ورود اندیشمندانه داشت و نگاه جامع و آیندهنگر او موجب شده بود نسل جوان او را چهرهای متفاوت بداند.
ظفرقندی با اشاره به اهمیت مسئولیتپذیری اجتماعی در همه حرفهها بیان کرد: همانگونه که یک پزشک تنها با طبابت به وظیفه خود عمل نکرده و باید ریشههای مشکلات اجتماعی مانند فقر یا آلودگی هوا را نیز مدنظر داشته باشد، یک روحانی نیز نمیتواند صرفاً در چارچوب فردی عمل کند.
آیتالله موسوی اردبیلی مسئولیت اجتماعی را در همه سطوح دنبال میکرد
وی گفت: آیتالله موسوی اردبیلی از جمله روحانیانی بود که مسئولیت اجتماعی را در همه سطوح دنبال میکرد و این ویژگی در دورههای مختلف زندگی او نمایان بود.
وی با اشاره به یکی از خاطرات دوران پس از انقلاب افزود: در روزهایی که برخی رفتارها بدون مبانی و چارچوب رخ میداد، آیتالله موسوی اردبیلی با تأکید بر نظم و قانونگرایی، معیارهای دقیق شرعی و اداری را رعایت میکرد و همین روحیه، او را به روحانی قاطع و در عین حال معتدل تبدیل کرده بود.
ظفرقندی در ادامه به حضور آیتالله موسوی اردبیلی در فعالیتهای فکری و فرهنگی اشاره کرد و گفت: بسیاری از تحرکات فرهنگی پیش از انقلاب در کانون توحید و مسجد امیرالمؤمنین (ع) تهران با حمایت و همراهی مستقیم ایشان شکل گرفت و فضای امن و سالمی برای فعالیت جوانان ایجاد کرد.
وی با ذکر خاطرات بیشتری از مجالس صبحگاهی قرآن در کانون توحید ادامه داد: در مسیر یکی از این جلسات، جملهای از ایشان شنیدم که هرگز فراموش نمیکنم. ایشان گفتند بسیار تنها هستند و همین جمله برای من نشاندهنده سنگینی مسئولیتهای اجتماعی و قضائی او در آن دوران بود.
وزیر بهداشت به نقش آیتالله موسوی اردبیلی در بنیانگذاری مدرسه و بعدها مجموعه علمی و فرهنگی مفید پرداخت و اظهار داشت: حرکت فرهنگی مفید از یک ساختمان کوچک آغاز شد و بعدها در قالب مدارس مفید، دانشگاه مفید و فعالیتهای فکری مرتبط با کانون توحید تداوم یافت و امروز صدها دانشآموخته این مجموعهها در عرصههای مختلف نقشآفرین هستند.
وی افزود: این دستاوردها از مصادیق بارز باقیات صالحات است و آثاری که تا سالهای متمادی ادامه مییابد و اثر اجتماعی آن در جامعه دیده میشود.
ظفرقندی همچنین به دوران بیماری آیتالله موسوی اردبیلی اشاره کرد و گفت: حتی در روزهای کسالت نیز ارتباط علمی و فکری ایشان قطع نمیشد و در یکی از دیدارها نقل کردند که اگر خداوند شفای کامل عطا کند، تصمیم دارند یک دوره جامع تفسیر قرآن بنویسند، اما متأسفانه فرصت تحقق این نیت فراهم نشد.
وی با اشاره به جایگاه والای آن مرحوم در نظام جمهوری اسلامی بیان کرد: آیتالله موسوی اردبیلی در مسائل حساس سیاسی و اجتماعی نیز جوانان را تنها نمیگذاشت و گاهی شخصاً وارد گفتوگو میشد تا مسیر فکری آنان روشن بماند.
وزیر بهداشت افزود: اعتدال در رفتار، اتکا به مبانی منطقی و اعتماد ویژه حضرت امام خمینی (ره) به ایشان از مهمترین ویژگیهای شخصیتی آیتالله موسوی اردبیلی بود و بارها مباحث دشوار به ایشان سپرده میشد تا با امام در میان بگذارند که این موضوع بیانگر اعتماد و صمیمیت عمیق میان آنان بود.
وی با تجلیل از خدمات ماندگار آن عالم وارسته گفت: آیتالله موسوی اردبیلی از چهرههای بیبدیل تاریخ معاصر است و آثار علمی و فرهنگی او همچنان زنده است. از خداوند متعال برای آن فقید سعید علو درجات مسألت دارم.
