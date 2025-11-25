  1. استانها
  2. گلستان
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۴

کشف ۲۴ دستگاه ماینر قاچاق در گرگان

گرگان-فرمانده انتظامی گرگان از کشف ۲۴ دستگاه ماینر قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباسعلی پهلوانی نسب اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و جمع آوری دستگاه‌های غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال مأموران با انجام اقدامات هوشمندانه پلیسی و تحقیقات میدانی از نگهداری تعدادی دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق در حوزه مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: در این راستا مأموران یگان امداد به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی انجام شده از این محل تعداد ۲۴ دستگاه ماینر قاچاق که فاقد هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان گفت: برخورد با قاچاق کالا و مخلان نظام اقتصادی به خصوص در شرایط کنونی که کشور با کمبود انرژی مواجه است از اولویت‌های کاری این فرماندهی بوده و از شهروندان می‌خواهیم در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت‌های غیر مجاز در زمینه قاچاق کالا و استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال بلافاصله مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

