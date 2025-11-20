  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۷:۱۸

ماینر های فعال قاچاق در بندرعباس از مدار خارج شدند

بندرعباس- با هوشیاری و تلاش ماموران انتظامی شهرستان بندرعباس ۹ دستگاه ماینر و استخراج رمز ارز فعال قاچاق در یکی از محلات کشف و از مدار فعالیت خارج شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر مرادی فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس اظهارکرد: مأموران انتظامی کلانتری ۱۷ شهرستان بندرعباس در اجرای طرح مقابله با کالاهای قاچاق و مبارزه باجرایم اقتصادی با انجام کار اطلاعاتی و همکاری مردمی از فعالیت تعدادی ماینر و دستگاه‌های استخراج رمز ارز در یکی از مناطق مسکونی حوزه استحفاظی مطلع و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مقام قضائی روز گذشته با تشکیل تیمی به محل اعزام و در یک عملیات پلیسی در بازرسی از منزل مورد نظر تعداد ۹ دستگاه ماینر غیر مجاز فعال و در حال فعالیت به همراه متعلقات مربوطه کشف کردند.

سرهنگ علی اکبر مرادی ارزش مالی ماینرهای قاچاق کشف شده در این عملیات را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۹ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: با بررسی‌های میدانی صورت گرفته مشخص شد برق مورد استفاده این دستگاه‌ها از طریق انشعاب غیرمجاز تأمین می‌شده که با هماهنگی قضائی سایر انشعاب‌های غیر مجاز نیز نیز جمع آوری شدند.

