دریافت 18 MB کد خبر 6668191 https://mehrnews.com/x39Hgy ۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۵ کد خبر 6668191 فیلم جامعه فیلم جامعه ۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۵ گزارش مهر از شدت آلودگی هوای پایتخت از ارتفاعات گزارش میدانی خبرنگار خبرگزاری مهر از شدت آلودگی هوای تهران را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط تداوم پایداری جوی و افزایش آلایندهها در قزوین افزایش آلایندهها دراصفهان تا ۵روز آینده ادامه دارد؛کاهش ۲ درجهای دما بودجه ۱۴۰۵ شهرداری اصفهان با اولویت کاهش آلودگی هوا نهایی میشود برچسبها آلودگی هوا مرکز پایش آلودگی هوا شاخص آلودگی هوا توچال
نظر شما