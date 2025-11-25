دریافت 18 MB
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۵

گزارش مهر از شدت آلودگی هوای پایتخت از ارتفاعات

گزارش مهر از شدت آلودگی هوای پایتخت از ارتفاعات

گزارش میدانی خبرنگار خبرگزاری مهر از شدت آلودگی هوای تهران را مشاهده می‌کنید.

    • فریبرز IR ۲۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
      خوش به حال هممون

