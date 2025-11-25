به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ابراهیمی، با اشاره به همسویی کامل فرایندهای برنامهریزی و بودجهریزی شهرداری با اهداف کلان برنامه اصفهان ۱۴۱۰ اظهار کرد: بودجه سال ۱۴۰۵ بهعنوان سومین سال اجرای این برنامه، با رویکردی آیندهنگر، هوشمند و عدالتمحور تدوین شده است.
وی با بیان اینکه افقنگری مدیریت شهری، دستیابی به شهری تابآور، سرزنده و هوشمند با محوریت عدالت فضایی، کاهش آلودگی و گسترش حملونقل پاک است، افزود: اولویتبندی سبد پروژهها بر مبنای راهبردهای برنامه اصفهان ۱۴۱۰ صورت گرفته و تمامی پروژههای کلان شهری، طرحهای مهم منطقهای و اقدامات محلهمحور با شفافیت کامل در سامانههای سیگما و سیبا ثبت، پایش و گزارشدهی میشوند.
معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه هوشمندسازی خدمات و فرایندهای شهرداری یکی از ارکان اصلی بودجه ۱۴۰۵ به شمار میرود، گفت: مجموعهای از پروژههای زیرساختی، امنیتی و نرمافزاری مرتبط با شهر هوشمند برای تمامی حوزههای شهرداری پیشبینی شده است؛ اقداماتی که سرعت تحول دیجیتال و مشارکت ذینفعان را بهطور قابل توجه افزایش خواهد داد.
ابراهیمی با تأکید بر اولویت توزیع عادلانه خدمات و ارتقای محلات کمتر برخوردار تصریح کرد: اجرای پروژههای محلهمحور و طرحهای بازآفرینی در بافتهای ناکارآمد با همکاری شهروندان و نهادهای مرتبط دنبال میشود و هدف کلان این اقدامات، احیای هویت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی اصفهان و تقویت حس تعلق در میان ساکنان است.
وی با اشاره به زمانبندی دقیق تدوین و تصویب بودجه شهرداری خاطرنشان کرد: تمامی مراحل از تعریف پروژهها تا تصویب نهایی بودجه طبق تقویم مشخص تا پایان آذرماه نهایی میشود و در ادامه، از طریق کارگروهها و کمیتههای تخصصی تخصیص، نظارت مستمر بر تحقق، پیشرفت و بهرهوری بودجه اعمال خواهد شد.
ابراهیمی تاکید کرد: تحقق اهداف برنامه اصفهان ۱۴۱۰ نیازمند همکاری منسجم مدیران، کارکنان و مشارکت فعال شهروندان است و با تکیه بر برنامهریزی راهبردی و بودجهریزی عملیاتی، اصفهان در مسیر تبدیل شدن به الگویی ملی برای مدیریت شهری هوشمند، پایدار و مردممحور حرکت میکند.
