مهدی آخوندی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا پایان هفته، وضعیت جوی در سطح استان بهطور نسبی پایدار خواهد بود و با توجه به سکون هوا، در شهرهای صنعتی و پرتردد مانند قزوین، آبیک، الوند، محمدیه، تاکستان و بوئینزهرا افزایش نسبی غلظت آلایندهها و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود.
وی افزود: از بعد از ظهر چهارشنبه تا ظهر پنجشنبه با عبور امواج تراز میانی جو، در برخی ساعات افزایش ابر را شاهد خواهیم بود و در ارتفاعات شمالی استان نیز احتمال بارشهای پراکنده وجود دارد.
آخوندی درباره وضعیت دما نیز گفت: تا پایان هفته نوسانات دمایی قابلتوجهی نخواهیم داشت و سرمای شبانه در اغلب مناطق استان ادامهدار خواهد بود.
