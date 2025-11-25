  1. استانها
  2. قزوین
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۰

تداوم پایداری جوی و افزایش آلاینده‌ها در قزوین

قزوین- کارشناس هواشناسی استان قزوین از تداوم پایداری جوی و افزایش نسبی غلظت آلاینده‌ها در مناطق پرتردد و صنعتی استان خبر داد.

مهدی آخوندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا پایان هفته، وضعیت جوی در سطح استان به‌طور نسبی پایدار خواهد بود و با توجه به سکون هوا، در شهرهای صنعتی و پرتردد مانند قزوین، آبیک، الوند، محمدیه، تاکستان و بوئین‌زهرا افزایش نسبی غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از بعد از ظهر چهارشنبه تا ظهر پنجشنبه با عبور امواج تراز میانی جو، در برخی ساعات افزایش ابر را شاهد خواهیم بود و در ارتفاعات شمالی استان نیز احتمال بارش‌های پراکنده وجود دارد.

آخوندی درباره وضعیت دما نیز گفت: تا پایان هفته نوسانات دمایی قابل‌توجهی نخواهیم داشت و سرمای شبانه در اغلب مناطق استان ادامه‌دار خواهد بود.

