خانه صنایعدستی عمارت حبیبی سنندج که از سال ۱۳۹۲ به عنوان یکی از مراکز اصلی آموزش و تولید صنایعدستی استان فعالیت میکرد، پس از بیش از یک سال وقفه، فعالیتهای خود را از سر گرفت.
این مجموعه تاریخی که در قلب سنندج قرار دارد، در گذشته نقش مهمی در ارتقای صنایعدستی استان ایفا کرده بود و حالا با بازگشایی دوباره خود، قدمی مهم در جهت تقویت تولید، آموزش و معرفی ظرفیتهای این صنعت در سطح ملی و بینالمللی برداشته است.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان، با تأکید بر اهمیت این اقدام گفت: بازگشایی عمارت حبیبی برای حمایت از هنرمندان و فعالسازی دوباره کارگاههای صنایعدستی در کردستان امری ضروری است.
پویا طالبنیا ادامه داد: این مجموعه در طول سالهای گذشته نقش مهمی در معرفی ظرفیتهای صنایعدستی استان و توانمندسازی هنرمندان ایفا کرده است و احیای دوباره آن میتواند زمینهساز افزایش تولید، توسعه آموزش و همچنین حضور مؤثرتر در رویدادهای ملی و بینالمللی صنایعدستی باشد.
افزایش کیفیت تولیدات و مشارکت هنرمندان در ارزیابیهای ملی
طالبنیا همچنین به تأثیرات مثبت بازگشایی این مجموعه بر کیفیت تولیدات صنایعدستی اشاره کرد و افزود: با بازگشایی دوباره این مجموعه، استادکاران و هنرمندان استان میتوانند آثار خود را برای داوری نشان ملی مرغوبیت (مهر اصالت) آماده کنند، این روند نه تنها به ارتقای کیفیت آثار کمک خواهد کرد، بلکه زمینهساز مشارکت فعال هنرمندان در ارزیابیهای ملی نیز میشود.
وی همچنین افزود: این اقدام باعث تقویت جایگاه صنایعدستی کردستان در سطح ملی و بینالمللی خواهد شد و به معرفی بیشتر این محصولات در بازارهای جهانی کمک خواهد کرد.
همکاری دستگاههای نظارتی در تسریع روند بازگشایی
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی کردستان در ادامه از همکاری و همراهی دستگاههای نظارتی با این مجموعه تقدیر کرد و افزود: حمایت و همراهی سازمان بازرسی در رفع موانع موجود نقش مهمی در تسریع روند بازگشایی این مجموعه داشت و امیدواریم این همکاریها تداوم یابد تا شاهد تقویت هرچه بیشتر زیرساختهای صنایعدستی در استان باشیم.
طالبنیا در پایان با اشاره به اهمیت عمارت حبیبی در ابعاد فرهنگی و اقتصادی، گفت: عمارت حبیبی تنها یک فضای اداری نیست، بلکه بخشی از ساختار تولید، آموزش و انتقال مهارت در حوزه صنایعدستی استان است و فعالسازی این مجموعه میتواند به توسعه فرهنگی و اقتصادی سنندج و همچنین تقویت گردشگری شهری کمک کند.
آغاز فعالیت کارگاههای تخصصی صنایعدستی در عمارت حبیبی
با بازگشایی این مجموعه، کارگاههای تخصصی در رشتههای مختلف صنایعدستی بهتدریج فعال خواهند شد و علاقهمندان و گردشگران میتوانند از نزدیک شاهد فرآیند تولید این آثار هنری باشند.
این اقدام نه تنها به ارتقای سطح تولیدات صنایعدستی استان کمک خواهد کرد، بلکه فرصت مناسبی برای معرفی هرچه بهتر این هنرهای اصیل به گردشگران داخلی و خارجی فراهم خواهد ساخت.
با احیای خانه صنایعدستی عمارت حبیبی، امیدواریها برای توسعه این صنعت در استان کردستان بیشتر از همیشه است و این اقدام، در کنار سایر برنامههای حمایتی از هنرمندان صنایعدستی، میتواند به تحولی بزرگ در عرصه تولید، آموزش و صادرات محصولات صنایعدستی استان منجر شود و در نهایت، به معرفی ظرفیتهای بینظیر این بخش از فرهنگ و هنر کردستان در سطح جهانی کمک کند.
