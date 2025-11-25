معاون فرماندار تنگستان: جایگاه تعلیم و تربیت ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی جمالی عصر سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان تنگستان بر جایگاه اساسی و تأثیرگذار آموزش و پرورش در تحقق اهداف توسعهای شهرستان تأکید کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار تنگستان ادامه داد: آموزش و پرورش نقش بسیار مهم و مؤثری در توسعه همه جانبه و تربیت شهروندان آگاه و مسئولیت پذیر دارد.
جمالی در ادامه ضمن قدردانی از تلاشهای صادقانه رئیس سابق، آقای پولادی، در جهت تحقق اهداف آموزشی و تربیتی و زیر ساختی شهرستان در حوزه آموزش و پرورش در دوران مسئولیتشان و معرفی آقای روان دوست به عنوان رئیس جدید اداره آموزش و پرورش شهرستان تنگستان، افزود: انتظار میرود ایشان نیز با نگاهی نوآورانه و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، به ویژه همکاری با سایر دستگاههای اجرایی، گامهای مؤثری در جهت رفع چالشهای موجود در حوزهی تعلیم و تربیت بردارید.
