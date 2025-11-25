به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد بعدازظهر سه‌شنبه در جلسه شورای راهبری تصادفات استان اصفهان با ابراز نگرانی از روند صعودی تصادفات اظهار کرد: متأسفانه در ماه‌های اخیر شیب تصادفات در استان افزایشی بوده و نرخ تصادفات درون‌شهری اصفهان حتی از میانگین کشوری بالاتر است؛ این موضوع نیازمند آسیب‌شناسی دقیق و اقدامات فوری است.

وی تصریح کرد: اگرچه در ایام نوروز کاهش محسوسی در تصادفات برون‌شهری ثبت شد، اما آمارهای اخیر نشان از افزایش دوباره دارد. برخی پروژه‌های مهم حمل‌ونقل از جمله محور کاشان–اصفهان و مسیر ذوب‌آهن باید با زمان‌بندی دقیق و در کوتاه‌ترین فرصت اجرایی شوند تا اثر پیشگیرانه‌ای بر تلفات داشته باشند.

استاندار اصفهان با بیان اینکه تعدادی از شهرستان‌های استان در زمینه تلفات رانندگی وضعیت «بسیار غیرقابل قبولی» دارند، افزود: باید علت بروز این شرایط شناسایی و حل شود؛ در این زمینه هیچ‌گونه توجیهی پذیرفته نیست و مدیران محلی باید با فوریت پروژه‌های ایمنی و زیرساختی خود را پیش ببرند.

جمالی‌نژاد بر لزوم ورود رسانه ملی به موضوع تصادفات تأکید کرد و گفت: صداوسیما باید با تولید و پخش محتوای هدفمند و آموزشی، جامعه را نسبت به تبعات حوادث رانندگی آگاه‌تر کند. فرمانداران نیز موظف‌اند جلسات شورای ترافیک شهرستان‌ها را به‌صورت منظم برگزار کرده و تصمیمات عملی و مؤثری اتخاذ کنند.

وی ادامه داد: صنایع بزرگ استان باید همانند ایام نوروز در زمینه کاهش تصادفات ورود کنند و بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی خود را به ارتقای ایمنی ترافیکی اختصاص دهند. همچنین شهرداری‌ها باید سهم مشخصی از بودجه‌های خود را صرف بهبود وضعیت عبور و مرور شهری و ایمنی رانندگان کنند.

استاندار اصفهان با تأکید بر لزوم برخورد با موتورسواران متخلف و ساماندهی آنان گفت: رفع نواقص دوربین‌های نظارتی، اجرای دقیق معاینه فنی و برخورد با خودروهای فرسوده از گام‌های ضروری برای کنترل وضع موجود است.

جمالی‌نژاد یادآور شد: همان‌طور که در ایام عید با یک عزم جدی توانستیم آمار تصادفات را کاهش دهیم، اکنون نیز باید خیز دوباره‌ای در این مسیر برداریم؛ حفظ جان مردم اصفهان مأموریت اصلی ماست و این موضوع هیچ بهانه‌ای نمی‌پذیرد.