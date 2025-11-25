به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه انجمن کتابخانههای عمومی استان به ریاست احمد نفیسی برگزار شد و در این جلسه گزارشی از آمایش سرزمینی کتابخانههای عمومی استان ارائه شد.
احمد نفیسی در سخنان خود کتاب و کتابخوانی را ستونهای رشد فردی و توسعه اجتماعی دانست و افزود: کتاب میراث اندیشه و فرهنگ و حافظه بشریت است و نقش مهمی در گسترش آگاهی و دانش، تقویت تفکر نقاد و حل مسئله، رشد خلاقیت و ارتقای سلامت روان ایفا میکند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان در ادامه بر اهمیت کتابخوانی در توسعه اجتماعی، ارتقای فرهنگ عمومی و آگاهی، پیشرفت علمی و اقتصادی و تحکیم هویت و همبستگی اجتماعی در عصر دیجیتال تأکید کرد و افزود: تقویت فرهنگ مطالعه باید یکی از اولویتهای اصلی استان باشد.
در پایان جلسه، نفیسی بر ضرورت برنامهریزی هدفمند برای توسعه کتابخانهها و ایجاد زمینههای مناسب برای افزایش مشارکت شهروندان در فعالیتهای فرهنگی و مطالعه تأکید کرد.
