  1. استانها
  2. مازندران
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۴

باقری: حریق در عرصه‌های جنگلی پروریج‌آباد ساری مهار شد

باقری: حریق در عرصه‌های جنگلی پروریج‌آباد ساری مهار شد

ساری - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران -ساری از مهار یک فقره آتش‌سوزی در عرصه‌های جنگلی روستای پروریج‌آباد از توابع بخش چهاردانگه ساری خبر داد.

علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از مهار یک فقره آتش‌سوزی در عرصه‌های جنگلی روستای پروریج‌آباد از توابع بخش چهاردانگه ساری خبر داد و گفت: این حری به مساحت تقریبی ۸۰۰۰ مترمربع رخ داد.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران تصریح کرد: با وجود شدت وزش باد و خشکی پوشش گیاهی، حضور به‌موقع نیروها و هماهنگی عملیات موجب شد تا حریق به‌طور کامل مهار شود و از سرایت آن به مناطق مجاور جلوگیری شود.

وی همچنین یادآور شد که اقدامات پیشگیرانه و نظارت مستمر بر عرصه‌های جنگلی ادامه دارد تا از وقوع حریق‌های مشابه جلوگیری شود.

کد خبر 6668274

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها