علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از مهار یک فقره آتش‌سوزی در عرصه‌های جنگلی روستای پروریج‌آباد از توابع بخش چهاردانگه ساری خبر داد و گفت: این حری به مساحت تقریبی ۸۰۰۰ مترمربع رخ داد.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران تصریح کرد: با وجود شدت وزش باد و خشکی پوشش گیاهی، حضور به‌موقع نیروها و هماهنگی عملیات موجب شد تا حریق به‌طور کامل مهار شود و از سرایت آن به مناطق مجاور جلوگیری شود.

وی همچنین یادآور شد که اقدامات پیشگیرانه و نظارت مستمر بر عرصه‌های جنگلی ادامه دارد تا از وقوع حریق‌های مشابه جلوگیری شود.