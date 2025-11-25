جزئیات تعطیلی چهارشنبه ۵ آذرماه در آذربایجان ‌غربی به دلیل آلودگی

به گزارش خبرگزاری مهربا توجه به هشدار اداره کل هواشناسی مبنی بر پایداری هوا و تشدید آلایندههای جوی و تصمیم کارگروه شرایط اضطرار و آلودگی هوای استان، جزئیات تعطیلی روز چهارشنبه ۵ آذرماه به شرح زیر اعلام میشود:
ادارات و دستگاههای دولتی: فعالیت تمامی ادارات و بانکها در شهرستانهای زیر با یک ساعت تأخیر آغاز شده و مادران شاغل دارای فرزند زیر ۶ سال و دانشآموز در مقطع پیشدبستانی و ابتدایی با تشخیص مدیر دستگاه مربوطه به صورت دورکار انجام وظیفه خواهند کرد:
ارومیه
مهاباد
شاهیندژ
میاندوآب
نقده
پیرانشهر
اشنویه
سلماس
خوی
چهاربرج
باروق
مدارس، دانشگاهها و آموزشگاهها: آموزش حضوری در مهدهای کودک، مراکز پیشدبستانی، مدارس دولتی و غیردولتی (ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم)، تمامی دانشگاهها و مراکز آموزشعالی، کلیه مراکز آموزشی و پرورشی شامل آموزشگاههای علمی آزاد، زبانهای خارجی، هنری، تقویتی و سالنهای ورزشی در شهرستانهای زیر در هر دو شیفت صبح و عصر تعطیل بوده و آموزش بهصورت غیرحضوری و در بستر فضای مجازی برگزار شده و بخشهای اداری دانشگاهها و آموزش و پرورش تعطیل خواهد بود:
ارومیه
مهاباد
شاهیندژ
میاندوآب
نقده
پیرانشهر
اشنویه
سلماس
خوی
چهاربرج
باروق
توصیههای بهداشتی و اجرایی مطابق قانون هوای پاک: با توجه به استمرار شرایط کیفی هوا و براساس ماده ۳ آئیننامه اجرایی قانون هوای پاک، رعایت موارد زیر به تمامی دستگاههای اجرایی، صنفی و شهروندان الزامی اعلام میشود:
پرهیز از تردد غیرضروری: کلیه گروههای حساس (کودکان، زنان باردار، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی) از خروج غیرضروری از منزل خودداری کنند.
ممنوعیت فعالیت ورزشی: کلیه فعالیتهای ورزشی و بدنی در فضای باز برای تمامی گروههای سنی متوقف شود.
مدیریت ناوگان حملونقل: تقویت ناوگان حملونقل عمومی و اعمال محدودیتهای ترافیکی موقت برای خودروهای شخصی (به ویژه خودروهای دیزلی و فاقد معاینهفنی) الزامی بوده و استفاده کمتر از خودروهای شخصی و استفاده از ناوگان حملونقل عمومی در دستورکار باشد.
کنترل فعالیتهای صنعتی: فعالیت کارگاهها و صنایعی که در شعاع ۵۰ کیلومتری کانونهای آلودگی هوای استان واقع شدهاند و فاقد سیستمهای پالایشگر هستند، تا بهبود شاخص کیفی هوا متوقف میشود.
در شهرستانهای ارومیه و مهاباد فعالیت کلیه واحدهای صنعتی آلاینده هوا شامل آسفالت، آجر، ایزوگام، شن و ماسه، گچ و آهک و معادن تا عادی شدن شرایط تعطیل خواهد بود.
شهروندان با رعایت موارد فوق، ضمن حفظ سلامت خود، در بهبود کیفیت هوا و کاهش آثار سو این پدیده مشارکت فعالانه داشته باشند.
