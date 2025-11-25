مدارس ابتدایی گیلان فردا مجازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس دقایقی پیش در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به افزایش موارد ابتلاء به آنفولانزا در سطح استان اظهار کرد: با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان و خانواده‌ها، کلاس‌های دانش‌آموزان دوره ابتدایی گیلان فردا به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه سلامت خانواده‌ها برای مجموعه مدیریت استان در اولویت قرار دارد، افزود: بر اساس تصمیم اتخاذ شده در ستاد مربوطه، مادران شاغلی که فرزند زیر پایه ششم دارند، فردا به‌صورت دورکار خواهند بود.

به گفته استاندار گیلان، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند شرایط لازم برای دورکاری این گروه از کارکنان را فراهم کرده و خدمات‌رسانی به مردم بدون وقفه ادامه یابد.