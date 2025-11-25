خالد رحمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت شیوع آنفلوانزا در استان، اعلام کرد: با وجود افزایش موارد سرپایی بیماران آنفلوآنزا، شرایط بیمارستان‌ها همچنان قابل مدیریت است و در حال حاضر نیازی به اعمال تعطیلی گسترده وجود ندارد.

وی با اشاره به بازدید شب گذشته از بیمارستان بعثت سنندج گفت: در این بازدید بیمارستان هم تخت خالی داشت و هم ورودی اورژانس طبیعی بود، با این حال در مدیریت درمان استان وضعیت به‌صورت روزانه رصد می‌شود.

وی تأکید کرد: بر اساس مطالعات، تعطیلی مدارس تأثیر قابل‌توجهی در مهار بیماری ندارد و تنها می‌تواند بار بیمارستانی را برای مدت کوتاهی کاهش دهد؛ زیرا پس از بازگشایی مجدد، روند بیماری دوباره آغاز می‌شود و از سوی دیگر، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که مردم در زمان تعطیلی به مهمانی‌های خانوادگی می‌روند و این موضوع انتقال ویروس را بیشتر می‌کند.

رحمانی افزود: آنفلوانزا بیماری فصلی است و طبیعی است که در این زمان از سال با افزایش مواردی از آن روبه‌رو شویم که خوشبختانه امسال شدت و میزان کشندگی بیماری بالا نبوده و موارد بستری در بخش‌های ویژه نیز زیاد گزارش نشده و درصد تست‌های مثبت نیز در حال حاضر از بین نمونه‌های گرفته شده تنها بین ۱۰ تا ۱۲ درصد است و هنوز به پیک نرسیده‌ایم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان درباره واکسن آنفلوانزا توضیح داد: واکسن برای پوشش همه جمعیت کشور تولید یا توزیع نمی‌شود و اساساً ضرورتی هم برای تزریق همگانی وجود ندارد.

وی گفت: این واکسن فقط برای گروه‌های پرخطر تجویز می‌شود؛ از جمله بیماران سرطانی، افراد دارای نقص ایمنی، سالمندان، کادر درمان و زندانیان که در استان کردستان کمبود واکسن وجود ندارد و سهمیه موجود بر اساس اولویت در حال تزریق است.

رحمانی با تأکید بر آمادگی کامل دانشگاه علوم پزشکی کردستان افزود: داده‌ها به‌صورت روزانه جمع‌آوری می‌شود و هرگونه تغییر در روند شیوع بیماری بلافاصله اعلام خواهد شد و حتی در صورت وقوع پیک، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که نهایتاً تا دو هفته مراجعه‌کنندگان بیمارستانی افزایش می‌یابد که تهدید جدی برای استان ایجاد نخواهد شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با بیان اینکه ویروس آنفلوانزا با یک سرفه و در فاصله کمتر از یک متر قابل انتقال است، افزود: بی‌توجهی به استفاده از ماسک و سهل‌انگاری در رعایت نکات بهداشتی، سرعت انتشار بیماری را افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به مسری بودن بالای این ویروس اظهار کرد: مؤثرترین شیوه مقابله با آنفلوانزا، رعایت بهداشت فردی و اجتماعی است.

رحمانی توصیه کرد: شهروندان از دست دادن و روبوسی پرهیز کنند و در صورت مشاهده علائم سرماخوردگی از حضور در تجمعات خودداری نمایند و با شست‌وشوی مرتب و صحیح دست‌ها، به‌ویژه پس از بازگشت به منزل، از شیوع بیماری جلوگیری کنند.

وی گفت: کارمندان، دانش‌آموزان و کودکان مهدکودک در صورت بروز علائم سرماخوردگی تا زمان بهبودی کامل در منزل بمانند تا مانع انتقال بیماری به دیگران شوند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان مصرف مایعات فراوان را برای تسریع روند بهبود ضروری دانست و افزود: در صورت تشدید علائم، مراجعه به پزشک ضروری است.

رحمانی همچنین خواستار استفاده بیماران از ماسک معمولی برای پیشگیری از انتشار ویروس در جامعه شد و گفت: هنگام عطسه و سرفه باید دهان و بینی با گودی آرنج پوشانده شود.

وی با اشاره به اینکه سالمندان، زنان باردار، مبتلایان به بیماری‌های زمینه‌ای و افراد با نقص ایمنی باید با دقت بیشتری اصول پیشگیری را رعایت کنند، خاطرنشان کرد: عمل به همین توصیه‌های ساده می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از ابتلای افراد و انتقال ویروس به گروه‌های پرخطر داشته باشد.

رحمانی در پایان تصریح کرد: پیشگیری همواره آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر از درمان است و رعایت نکات بهداشتی کمک می‌کند زنجیره انتقال بیماری در جامعه قطع شود.