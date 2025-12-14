به گزارش خبرنگار مهر، مجید صباغان شامگاه امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: به‌دنبال شیوع و شدت یافتن آنفلوانزا در خوابگاه دانشجویی دانشگاه خاتم‌الانبیاء بهبهان و در راستای اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی، تصمیم گرفته شد کلاس‌های درسی این دانشگاه به‌مدت سه روز به‌صورت مجازی برگزار شود.

وی با تأکید بر کنترل شرایط افزود: خوشبختانه با وجود بروز این موارد در فضای دانشگاه، وضعیت بیماری آنفلوانزا در سطح شهرستان بهبهان روند افزایشی نداشته است و نگرانی خاصی از این بابت وجود ندارد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی بهبهان از شهروندان خواست توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند و گفت: از همه مردم درخواست می‌شود در صورت بروز علائمی مانند آبریزش بینی، عطسه، سرفه یا علائم شبه‌آنفلوانزا، حتماً از ماسک استفاده کنند و تا حد امکان به‌مدت سه روز از حضور در محیط‌های شلوغ از جمله ادارات و مدارس خودداری کنند.

صباغان در پایان بر لزوم رعایت بهداشت فردی، شست‌وشوی مداوم دست‌ها و پیشگیری از تماس نزدیک با افراد دارای علائم بیماری تأکید کرد.